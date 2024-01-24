Депутат Госдумы от Севастополя, член Комитета по международным делам Дмитрий Белик призвал запустить процедуру признания Украины государством-террористом после крушения российского самолёта Ил-76, который перевозил 65 пленных бойцов ВСУ для обмена. Удар по борту он счёл ещё одним подтверждением того, что в основе украинской государственности лежит бизнес на крови, в том числе своих соотечественников.

"Уничтожение своих соотечественников в политических целях — это настоящий государственный терроризм, и Украина заслужила этот статус. Считаю, что нам пора начать процедуру признания Украины государством-террористом", — объяснил парламентарий в беседе с РИА "Новости".

Белик назвал убийство Киевом своих же граждан не просто одиночным терактом, а сутью государственной политики Украины. Он обратил внимание на то, что ВСУ уничтожают свой народ, "своих пленных, которые хотели вернуться в свои семьи". Депутат предположил, что в Киеве не хотели, чтобы бойцы по возвращении домой раскрыли неприглядную правду об обращении в плену, а также в целом об обстановке в Российской армии и российском государстве. Украина подтвердила, что ей пора называться государством-террористом, убеждён парламентарий.