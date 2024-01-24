"Абсурдно": В Женеве одним словом оценили возможные переговоры по Украине без России
Швейцарский политик Шевалье: Переговоры по Украине без участия России абсурдны
Россия является одной из участниц украинского конфликта, а потому переговоры по урегулированию кризиса невозможны без участия Москвы. Такого мнения придерживается вице-президент женевского отделения Швейцарской народной партии Александр Шеваль.
Европейский политик подчеркнул, что необходимость в нахождении за столом переговоров всех заинтересованных сторон является очевидной. В ином случае такие встречи не будут иметь никакого смысла, добавил он.
"Переговоры могут состояться только в случае, если за столом соберутся все стороны конфликта. Начинать переговоры без России — для меня эта идея совершенно абсурдна", — поделился Шеваль с газетой "Известия".
По словам президента России Владимира Путина, конфликт мог завершиться весной 2022 года, если бы Киев проявил самостоятельность и выполнил согласованные в рамках переговоров требования. Впрочем, власти Незалежной повели себя как "придурки".
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