Лавров назвал слухами сообщения о "прямых переговорах" РФ и Украины в Женеве 18 января, 09:31 Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © Getty Images / Russian Foreign Ministry

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слухами публикации о том, что Россия и Украина якобы могут провести прямые переговоры в Женеве.

"Слухи они и есть слухи", — отметил министр на пресс-конференции.

Он напомнил, что переговоры предполагают отказ Киева от нацистской риторики и расизма по отношению ко всему русскому, а также отказ от вступления в НАТО. Однако Запад не хочет конструктивного решения по Украине, добавил Лавров.

"Подзуживание, подталкивание ко всё более и более агрессивному использованию дальнобойных средств для нанесения ударов и по Крыму, чтобы, в общем-то, сделать его неподходящим для проживания, и вглубь территории РФ, и не только подзуживание, но и передача соответствующих вооружений. Это говорит о том, что Запад не хочет никакого конструктивного решения, которое учитывало бы законные озабоченности РФ", — сказал глава МИД РФ.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен с трибуны Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе запретил Украине идти на мировую с Россией. Он заявил, что нет никаких оснований считать возможными переговоры о долгосрочном перемирии.

Авторы Александра Вишнякова