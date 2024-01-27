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27 января, 14:25

СМИ узнали о страхе генералов ВСУ и НАТО из-за хода Путина

The Telegraph: В ВСУ опасаются превосходства России в производстве вооружений

Россия опережает США и страны Европы по темпам производства вооружений, что вызывает беспокойство не только у западных, но и у украинских генералов. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

"Мобилизация военной промышленности, которая, как надеется [президент РФ] Владимир Путин — и как опасаются западные и украинские генералы, — может переломить ход военных действий", — говорится в материале издания.

Издание утверждает, что с начала спецоперации (СВО) российская сторона увеличила производство танков на 560%, боевых машин пехоты — на 360%, а БТР – на 350%. Также РФ приближается к производству двух миллионов артиллерийских снарядов в год. Для сравнения, всё европейское производство за год составляет около 300 тысяч снарядов. Британские эксперты в области обороны предупреждают, что в скором времени Россия может получить неоспоримое преимущество на поле боя, чтобы одержать победу над Киевом.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о кратном росте производства вооружения и боеприпасов в 2023 году. Также, по словам министра, в прошлом году военно-строительный комплекс сосредоточился на создании инфраструктуры cил ядерного сдерживания. Всего было построено 2772 объекта.

На Украине признали превосходство России в производстве вооружения
На Украине признали превосходство России в производстве вооружения
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ТАСС / Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ

Наталья Исакова
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