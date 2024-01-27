СМИ узнали о страхе генералов ВСУ и НАТО из-за хода Путина

Россия опережает США и страны Европы по темпам производства вооружений, что вызывает беспокойство не только у западных, но и у украинских генералов. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Издание утверждает, что с начала спецоперации (СВО) российская сторона увеличила производство танков на 560%, боевых машин пехоты — на 360%, а БТР – на 350%. Также РФ приближается к производству двух миллионов артиллерийских снарядов в год. Для сравнения, всё европейское производство за год составляет около 300 тысяч снарядов. Британские эксперты в области обороны предупреждают, что в скором времени Россия может получить неоспоримое преимущество на поле боя, чтобы одержать победу над Киевом.