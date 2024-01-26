Шойгу заявил о кратном росте производства вооружения и боеприпасов в 2023 году

В России кратно нарастили производство основных востребованных средств вооружения и боеприпасов в 2023 году. Это стало возможно благодаря эффективной работе предприятий оборонно-промышленного комплекса и Минобороны, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, за прошлый год в стране расширили и модернизировали производственные мощности, а также повысили производительность труда. Кроме того, были введены в эксплуатацию новые цеха, линии и участки, оснащённые высокотехнологичным оборудованием.

"Техника и средства поражения своевременно поступают в зону специальной военной операции, наращивая боевые возможности объединённых группировок войск", — добавил министр обороны во время своего выступления на Едином дне приёмки военной продукции.