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26 января, 10:24

Шойгу заявил о кратном росте производства вооружения и боеприпасов в 2023 году

В России кратно нарастили производство основных востребованных средств вооружения и боеприпасов в 2023 году. Это стало возможно благодаря эффективной работе предприятий оборонно-промышленного комплекса и Минобороны, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, за прошлый год в стране расширили и модернизировали производственные мощности, а также повысили производительность труда. Кроме того, были введены в эксплуатацию новые цеха, линии и участки, оснащённые высокотехнологичным оборудованием.

"Техника и средства поражения своевременно поступают в зону специальной военной операции, наращивая боевые возможности объединённых группировок войск", — добавил министр обороны во время своего выступления на Едином дне приёмки военной продукции.

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Также Шойгу сообщил, что в прошлом году военно-строительный комплекс сосредоточился на создании инфраструктуры cил ядерного сдерживания. Всего было построено 2772 объекта.

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ТАСС / Дмитрий Харичков

Ян Поланин
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