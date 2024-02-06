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6 февраля, 04:46

Сунак заявил о готовности Великобритании отразить нападение России

Риши Сунак. Обложка © X / Rishi Sunak

Риши Сунак. Обложка © X / Rishi Sunak

Великобритания готова отразить возможное нападение со стороны России, заявил премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак.

"Да. Гарантировать нашу общую безопасность — моя работа", — сказал политик, отвечая на вопрос телеведущего Пирса Моргана на телеканале TalkTV.

Сунак считает, что Британия хорошо защищена и достаточно инвестировала в оборону, добавив, что страна находится на втором месте в НАТО по объёмам оборонных расходов. Увеличение расходов на оборону происходит из-за обстановки в мире, которая становится всё более неспокойной, объяснил глава правительства.

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Ранее Life.ru рассказывал, что гордость британского флота Queen Elizabeth снялась с учений НАТО из-за поломки. В ходе обычной проверки до отплытия была обнаружена проблема с муфтой на гребном вале правого борта.

Артур Лапсаков
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