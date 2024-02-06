Сунак заявил о готовности Великобритании отразить нападение России

"Да. Гарантировать нашу общую безопасность — моя работа", — сказал политик, отвечая на вопрос телеведущего Пирса Моргана на телеканале TalkTV.

Сунак считает, что Британия хорошо защищена и достаточно инвестировала в оборону, добавив, что страна находится на втором месте в НАТО по объёмам оборонных расходов. Увеличение расходов на оборону происходит из-за обстановки в мире, которая становится всё более неспокойной, объяснил глава правительства.