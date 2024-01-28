ВМС Британии оказались не в состоянии наносить удары по хуситам, узнали СМИ
The Telegraph: для разгрома хуситов ВМС Великобритании не хватает огневой мощи
Для разгрома йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) ВМС Великобритании не хватает огневой мощи. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации издания, Британия практически не в состоянии поразить с кораблей наземные цели в Йемене. Для того чтобы нанести удар по контролируемым хуситами территориям, она вынуждена использовать авиацию. При этом самолётам приходится преодолевать 2,4 тысячи километров с ближайшей базы.
Британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри подчеркнул, что в связи с отсутствием необходимых для поражений таких удалённых целей с моря орудий ВМС Соединённого Королевства не способны конкурировать с российскими и китайскими флотами, поскольку разница в вооружениях аналогична разнице между ножом и пистолетом.
Ранее Лайф писал, что хуситы провели военную операцию против кораблей ВМС США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе, обеспечивавших защиту коммерческим судам. Они использовали баллистические ракеты, часть которых достигли целей.
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