Торговое судно атаковано у берегов Йемена

Торговое судно подверглось ракетной атаке у побережья Йемена. Об этом сообщает британская компания Ambrey, которая специализируется на морской безопасности.

По её данным, в момент удара судно находилось в 55 морских милях (чуть более 101 километра) к юго-западу от йеменского порта Аден. После этого на его борту начался пожар. В результате инцидента пострадавших, предварительно, нет.

О нападении на судно также сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании, однако подробностей произошедшего там приводить не стали.