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26 января, 19:08

Торговое судно атаковано у берегов Йемена

Ambrey: Торговое судно подверглось ракетной атаке возле побережья Йемена

Торговое судно подверглось ракетной атаке у побережья Йемена. Об этом сообщает британская компания Ambrey, которая специализируется на морской безопасности.

По её данным, в момент удара судно находилось в 55 морских милях (чуть более 101 километра) к юго-западу от йеменского порта Аден. После этого на его борту начался пожар. В результате инцидента пострадавших, предварительно, нет.

О нападении на судно также сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании, однако подробностей произошедшего там приводить не стали.

США и Британия нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене
США и Британия нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене

А ранее Центральное командование ВС США отчиталось о поражении двух ракет хуситов в ходе нового удара по Йемену. По данным CENTCOM, они могли представлять угрозу для гражданских судов, а потому были уничтожены в целях самообороны.

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Наталья Исакова
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