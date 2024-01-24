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24 января, 03:35

США произвели новый удар по хуситам, уничтожив две ракеты

CENTCOM отчиталось о поражении двух ракет хуситов в ходе нового удара по Йемену

Вооружённые силы Соединённых Штатов нанесли новый удар по объектам, принадлежащим йеменским хуситам. Об итогах очередной атаки рассказало Центральное командование ВС США (CENTCOM).

В опубликованном сообщении подчёркивается, что на этот раз в перекрестье прицела попали обнаруженные накануне ракеты мятежников. По данным CENTCOM, они могли представлять угрозу для гражданских судов, а потому были уничтожены в целях самообороны.

"Силы центрального командования США нанесли удары по двум противокорабельным ракетам хуситов, которые были готовы к запуску", — сказано в сообщении командования в соцсети Х.

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Также несколькими часами ранее американская авиация произвела бомбардировку территории Ирака. Под ударом оказались объекты, принадлежащие проиранским группировкам, уточнили в Пентагоне.

Обложка ©

Flickr / U.S. Pacific Fleet

Илья Пушкарев
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