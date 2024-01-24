Авиация США атаковала проиранских ополченцев в Ираке

Американская авиация нанесла серию ударов по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке. Бомбардировка поддерживаемых Ираном сил стала ответом на недавнюю агрессию в отношении военных баз США на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина.

По словам министра обороны, распоряжение об ударе дал лично президент страны Джо Байден. Целями самолётов стали пункты дислокации и других проиранских движений, отметил политик.