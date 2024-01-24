Авиация США атаковала проиранских ополченцев в Ираке
Американская авиация нанесла серию ударов по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке. Бомбардировка поддерживаемых Ираном сил стала ответом на недавнюю агрессию в отношении военных баз США на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении главы Пентагона Ллойда Остина.
По словам министра обороны, распоряжение об ударе дал лично президент страны Джо Байден. Целями самолётов стали пункты дислокации и других проиранских движений, отметил политик.
"США нанесли необходимые и пропорциональные удары по трём объектам, которые использовались "Катаиб Хезболлой" и другими связанными с Ираном группировками в Ираке", — уточнил Остин.
Ранее ВС США совместно с британскими коллегами нанесли новые удары по йеменским хуситам. По данным Белого дома, атаки продолжатся до тех пор, пока мятежники не лишатся возможности нападать на суда в Красном море.
Flickr / U.S. Pacific Fleet