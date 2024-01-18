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18 января, 19:53

США намерены продолжать бить по хуситам и угрожают им "иными действиями"

В Белом доме заявили, что США продолжат наносить удары по хуситам сколько нужно

США будут наносить удары по позициям хуситов в Йемене до тех пор, пока возможности тех к нападению не будут подорваны. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Каждым из этих ударов мы уменьшаем потенциал хуситов. Каждым из этих ударов мы затрудняем для них дальнейшее осуществление нападений", — сказал он журналистам на борту самолёта президента США на пути в Северную Каролину.

По словам Кирби, хуситам нужно сделать выбор. Если "безрассудные атаки" не прекратятся, Вашингтон "не постесняется прибегнуть" к другим вариантам действий.

Хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну в Аденском заливе
Хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну в Аденском заливе

Ранее Центральное командование ВС США заявило об уничтожении ракетных установок хуситов. Сообщалось, что к пуску были готовы 14 ракет.

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Flickr / The White House

Лариса Сафронова
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