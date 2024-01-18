США намерены продолжать бить по хуситам и угрожают им "иными действиями"
В Белом доме заявили, что США продолжат наносить удары по хуситам сколько нужно
США будут наносить удары по позициям хуситов в Йемене до тех пор, пока возможности тех к нападению не будут подорваны. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
"Каждым из этих ударов мы уменьшаем потенциал хуситов. Каждым из этих ударов мы затрудняем для них дальнейшее осуществление нападений", — сказал он журналистам на борту самолёта президента США на пути в Северную Каролину.
По словам Кирби, хуситам нужно сделать выбор. Если "безрассудные атаки" не прекратятся, Вашингтон "не постесняется прибегнуть" к другим вариантам действий.
Ранее Центральное командование ВС США заявило об уничтожении ракетных установок хуситов. Сообщалось, что к пуску были готовы 14 ракет.
Flickr / The White House