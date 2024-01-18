Хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну в Аденском заливе
Хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну Genco Picardy в Аденском заливе. Об этом заявил военный представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа.
"Военно-морские силы Йемена осуществили операцию, в ходе которой американское судно Genco Picardy было атаковано в Аденском заливе несколькими противокорабельными ракетами", — сообщил он в эфире хуситского телеканала Al Masirah, добавив, что зафиксировано прямое попадание в цель.
Напомним, 12 января начались бомбёжки Йемена со стороны США и их союзников. Американский лидер Джо Байден назвал действия Штатов оборонительными, пообещав повторить налёт в случае, если мятежники не прекратят захваты кораблей в Красном море, которые начались после обострения палестино-израильского конфликта. В последующие дни американские атаки продолжились. США снова объявили движение хуситов "Ансар Аллах" террористической организацией. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты и Великобритания, нанеся удары по территории Йемена, нарушили недавно принятую резолюцию Совбеза всемирной организации по Красному морю.