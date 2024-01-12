Байден раскрыл, кто помогал США и Британии наносить удары по Йемену

Президент США Джо Байден официально подтвердил, что отдал приказ нанести удары по Йемену. Заявление главы Белого дома распространено пресс-службой администрации.

"Сегодня по моему указанию Вооружённые силы США — совместно с Соединённым Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов — успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, которые повстанцы-хуситы использовали для того, чтобы поставить под угрозу свободу судоходства на одном из важнейших водных путей мира", — сказал американский лидер.

Байден добавил, что эти удары носят оборонительный характер и являются прямым ответом на нападения на международные морские суда в Красном море, в том числе с использованием противокорабельных баллистических ракет впервые в истории.