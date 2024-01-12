Байден раскрыл, кто помогал США и Британии наносить удары по Йемену
Байден подтвердил нанесение ударов по Йемену, назвав их оборонительными
Президент США Джо Байден официально подтвердил, что отдал приказ нанести удары по Йемену. Заявление главы Белого дома распространено пресс-службой администрации.
"Сегодня по моему указанию Вооружённые силы США — совместно с Соединённым Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов — успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, которые повстанцы-хуситы использовали для того, чтобы поставить под угрозу свободу судоходства на одном из важнейших водных путей мира", — сказал американский лидер.
Байден добавил, что эти удары носят оборонительный характер и являются прямым ответом на нападения на международные морские суда в Красном море, в том числе с использованием противокорабельных баллистических ракет впервые в истории.
Напомним, ударам подверглись столица страны — город Сана, а также цели на западе, в районе Ходейды. Они наносились как с помощью истребителей, так и с военных кораблей. Хуситы в ответ впустили в направлении эсминцев свои ракеты.
Flickr / The White House