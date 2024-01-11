Британии предрекли провал в случае противостояния с хуситами
Военный эксперт Литовкин: Великобритании будет тяжело бороться с хуситами
Армия Великобритании столкнётся с проблемами, если решит ввязаться в противостояние с йеменскими хуситами (военизированная группировка "Ансар Аллах"). Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин. Он отметил, что хуситы живут в пустыне и горах и найти их довольно непросто. Кроме того, жители Йемена широко поддерживают движение.
Ранее хуситы с помощью беспилотников и ракет атаковали американский военный корабль в Красном море в ответ на удар ВС США по военно-морским силам группировки "Ансар Аллах" в конце декабря. После этого глава британского Минобороны Грант Шэппс заявил, что Лондон также рассматривает возможность нанесения ударов по объектам хуситов.
"Обострение, безусловно, будет, но я не очень представляю, по каким объектам хуситов Лондон может нанести удар. У них каких-то объектов со складами и боеприпасами нет. Они могут быть в скалах, но найти объект, по которому надо ударить, для англичан это будет большой проблемой", — сказал Литовкин в разговоре с NEWS.ru
Эксперт отметил, что хуситы являются партизанами, а поймать их всегда сложно, во многом благодаря поддержке народа. Они действуют среди своих, и свои всегда прикрывают. Литовкин считает, что заявление Шэппса не стоит воспринимать всерьёз. Высказывания британских политиков не всегда соответствуют не только здравому смыслу, но и реальному положению дел, резюмировал военный эксперт.
Ранее США также предупредили, что ничего хорошего для них в противостоянии с хуситами не будет. По мнению специалистов, йеменское движение недостаточно хорошо вооружено и не представляет серьёзной опасности, однако оно провоцирует Соединённые Штаты и их партнёров на затратные военные мероприятия.
Напомним, после обострения палестино-израильского конфликта в Красном море участились атаки на коммерческие корабли. США начали операцию "Страж процветания". Одно из серьёзных столкновений американцев и хуситов случилось в начале года. А до этого группировка "Ансар Аллах" захватила несколько судов в Красном море, после чего Пентагон отправил ударную группу с атомным авианосцем Dwight D. Eisenhower в Аденский залив.
Getty Images / Mohammed Hamoud