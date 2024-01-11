Британии предрекли провал в случае противостояния с хуситами

Армия Великобритании столкнётся с проблемами, если решит ввязаться в противостояние с йеменскими хуситами (военизированная группировка "Ансар Аллах"). Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин. Он отметил, что хуситы живут в пустыне и горах и найти их довольно непросто. Кроме того, жители Йемена широко поддерживают движение.

Ранее хуситы с помощью беспилотников и ракет атаковали американский военный корабль в Красном море в ответ на удар ВС США по военно-морским силам группировки "Ансар Аллах" в конце декабря. После этого глава британского Минобороны Грант Шэппс заявил, что Лондон также рассматривает возможность нанесения ударов по объектам хуситов.

"Обострение, безусловно, будет, но я не очень представляю, по каким объектам хуситов Лондон может нанести удар. У них каких-то объектов со складами и боеприпасами нет. Они могут быть в скалах, но найти объект, по которому надо ударить, для англичан это будет большой проблемой", — сказал Литовкин в разговоре с NEWS.ru

Эксперт отметил, что хуситы являются партизанами, а поймать их всегда сложно, во многом благодаря поддержке народа. Они действуют среди своих, и свои всегда прикрывают. Литовкин считает, что заявление Шэппса не стоит воспринимать всерьёз. Высказывания британских политиков не всегда соответствуют не только здравому смыслу, но и реальному положению дел, резюмировал военный эксперт.