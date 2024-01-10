Хуситы снова атаковали американский корабль в Красном море
Хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" заявили об атаке американского корабля, поддерживающего Израиль. Атака велась с помощью беспилотников, баллистических и противокорабельных ракет. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.
"Военно-морские силы, ракетные войска и беспилотная авиация Вооружённых сил Йемена провели совместную операцию с использованием большого количества беспилотников, баллистических и противокорабельных ракет, нанеся удар по американскому кораблю", — отметил Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
Напомним, что за последний месяц хуситы неоднократно атаковали как гражданские, так и военные корабли. Так, например, в ночь на 2 января в Красном море произошло серьёзное столкновение американского корабля с военными катерами сторонников правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах". Из-за этих атак ВМС США совместно с союзниками начали операцию по защите Красного моря от хуситов. Она получила название "Страж процветания". Также Пентагон отправил ударную группу с атомным авианосцем Dwight D. Eisenhower в Аденский залив.
ТАСС / EPA / YAHYA ARHAB