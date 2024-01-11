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Херш связал болезнь главы Пентагона с атакой хуситов на эсминец США в Красном море

Херш: Госпитализация шефа Пентагона помешала защитить эсминец в Красном море

11 января, 17:19
Американский эсминец. Обложка © Shutterstock

Американский эсминец. Обложка © Shutterstock

Когда американский эсминец Laboon был атакован беспилотниками хуситов, капитан связался с Пентагоном, но там не смогли принять никаких решений из-за госпитализации министра обороны Ллойда Остина. Об этом рассказал в своём блоге в Substack американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

"Отсутствие руководства в Пентагоне сразу же сказалось, когда эсминец Laboon, которые патрулирует Красное море, <…> подвергся угрозе со стороны беспилотника йеменских мятежников-хуситов, который нёс ракету. Капитан судна имел право действовать в рамках самообороны, и дрон был уничтожен, но капитан хотел большего", — говорится в тексте.

Капитан эсминца был готов нанести удар по объекту на берегу Йемена, откуда были выпущены дроны. Но такие действия необходимо согласовывать на самом высоком уровне, напомнил Херш. Однако в Пентагоне ничего не смогли ответить в отсутствие Остина. Журналист уточнил, что если бы ведомство отдало соответствующий приказ, то невозможно даже представить последствия подобного решения для палестино-израильского конфликта.

Эсминец ВМС США сбил летевший к нему БПЛА на юге Красного моря
Эсминец ВМС США сбил летевший к нему БПЛА на юге Красного моря

Ранее сообщалось, что хуситы неоднократно атаковали как гражданские, так и военные корабли в Красном море. Так, 12 декабря 2023 года члены группировки пустили ракету в норвежский танкер с химикатами, 16 декабря устроили американскому эсминцу дождь из дронов, а 7 января этого года был атакован беспилотником эсминец Laboon. Глава Пентагона Ллойд Остин уже заявлял о начале операции по защите Красного моря от хуситов. Она получила название "Страж процветания".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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