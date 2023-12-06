Эсминец ВМС США сбил летевший к нему БПЛА на юге Красного моря
На юге Красного моря эсминец ВМС США Mason сбил беспилотник, летевший в его направлении, сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на анонимного чиновника из Пентагона.
"Эсминец Mason сбил летевший к нему беспилотник во время движения в южной части Красного моря", — сказал политик.
А ранее Лайф сообщал, что эсминец Военно-морских сил США Carney и ряд торговых судов в Красном море обстреляли с территории Йемена. В результате никто не пострадал, а военный корабль отреагировал на сигнал бедствия с торгового судна.
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