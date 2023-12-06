Эсминец ВМС США сбил летевший к нему БПЛА на юге Красного моря

На юге Красного моря эсминец ВМС США Mason сбил беспилотник, летевший в его направлении, сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на анонимного чиновника из Пентагона.

"Эсминец Mason сбил летевший к нему беспилотник во время движения в южной части Красного моря", — сказал политик.