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6 декабря, 18:10

Эсминец ВМС США сбил летевший к нему БПЛА на юге Красного моря

На юге Красного моря эсминец ВМС США Mason сбил беспилотник, летевший в его направлении, сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на анонимного чиновника из Пентагона.

"Эсминец Mason сбил летевший к нему беспилотник во время движения в южной части Красного моря", — сказал политик.

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А ранее Лайф сообщал, что эсминец Военно-морских сил США Carney и ряд торговых судов в Красном море обстреляли с территории Йемена. В результате никто не пострадал, а военный корабль отреагировал на сигнал бедствия с торгового судна.

Обложка ©

Wikipedia / U.S. Navy photo

Александра Мышляева
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