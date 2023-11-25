Китай поднял флот из-за вторжения ракетного эсминца США

Флот Китая сопроводил ракетный эсминец ВМС США USS Hopper, незаконно заплывший в акваторию Южно-Китайского моря. Об этом говорится в заявлении представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тяня Цзюньли в китайской сети WeChat.

"25 ноября эсминец США Hopper незаконно вторгся в территориальные воды Китая в районе архипелага Сиша, не получив разрешения китайского правительства. Южная зона боевого командования НОАК организовала меры по отслеживанию, наблюдению и предупреждению в соответствии с законом", — сказал Цзюньли, отметив, что вторжение корабля военного флота США в территориальные воды Китая подтверждает стремление Вашингтона к гегемонии и росту милитаризации в регионе.