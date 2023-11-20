В Китае сделали важное заявление о сохранении успешных отношений с Россией
Си Цзиньпин: КНР и РФ выдержали испытания трудностями международной обстановки
Отношения Москвы и Пекина успешно выдержали новые испытания, которые появились в мире из-за сложной международной обстановки. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин в ходе Десятого диалога "Единой России" и китайской Коммунистической партии. По словам политика, Китай намерен и дальше развивать партнёрские отношения с нашей страной.
"Мир вступил в новый период турбулентности и преобразований. Китайско-российские отношения выдержали испытания стремительными изменениями международной обстановки", — указал Цзиньпин.
По его словам, в 2024 году страны отметят 75-летие установления дипломатических отношений. Политик подчеркнул, что Китай готов твёрдо развивать двусторонние отношения с Россией "в духе вечного добрососедства", всестороннего стратегического взаимодействия и в интересах развития двух стран.
А ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин намерены продолжать контакты. Однако конкретных договорённостей о разговоре двух лидеров, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пока нет.
ТАСС / POOL / Сергей Гунеев