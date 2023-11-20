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20 ноября, 08:50

Путин: Россия и Китай координируют усилия в интересах справедливого миропорядка

Москва и Пекин по-прежнему координируют усилия в решении мировых проблем в интересах построения более справедливого миропорядка. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам Диалога "Партия "Единая Россия" – Коммунистическая партия Китая".

Российско-китайские отношения, напомнил глава государства, находятся на беспрецедентно высоком уровне. Речь идёт не просто о сотрудничестве, а о всеобъемлющем и стратегическом партнёрстве. Страны реализуют масштабные совместные проекты в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других областях, напомнил Владимир Путин.

"На двусторонней основе, а также в форматах ШОС, БРИКС и других многосторонних структур Москва и Пекин координируют усилия в решении важнейших международных проблем, способствуя построению более справедливого и демократического миропорядка", приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

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Ранее Путин уже обращал внимание на то, что Россия и Китай не строят военных союзов по примеру времён холодной войны. Взаимодействие двух стран носит конструктивный характер и является серьёзным фактором стабилизации международной обстановки.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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