Путин: Россия и Китай координируют усилия в интересах справедливого миропорядка

Москва и Пекин по-прежнему координируют усилия в решении мировых проблем в интересах построения более справедливого миропорядка. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам Диалога "Партия "Единая Россия" – Коммунистическая партия Китая".

Российско-китайские отношения, напомнил глава государства, находятся на беспрецедентно высоком уровне. Речь идёт не просто о сотрудничестве, а о всеобъемлющем и стратегическом партнёрстве. Страны реализуют масштабные совместные проекты в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других областях, напомнил Владимир Путин.

"На двусторонней основе, а также в форматах ШОС, БРИКС и других многосторонних структур Москва и Пекин координируют усилия в решении важнейших международных проблем, способствуя построению более справедливого и демократического миропорядка", — приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.