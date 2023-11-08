Путин: Россия и Китай не строят военных союзов по примеру времён холодной войны
Москва и Пекин не выстраивают никаких военных союзов, как это было во времена холодной войны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжаном Юся.
"Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру времён холодной войны. А наше с вами взаимодействие носит конструктивный характер и является серьёзным фактором стабилизации международной обстановки", — подчеркнул глава российского государства.
А ранее в Кремле анонсировали встречу Путина с представителем военного совета Китая. Уважительные отношения России и КНР строятся на доверии и являются примером стратегического взаимодействия, заявил министр обороны Сергей Шойгу на переговорах с Чжаном Юся, которые проходят 8 ноября в Москве.