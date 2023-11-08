Путин: Россия и Китай не строят военных союзов по примеру времён холодной войны

Москва и Пекин не выстраивают никаких военных союзов, как это было во времена холодной войны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжаном Юся.

"Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру времён холодной войны. А наше с вами взаимодействие носит конструктивный характер и является серьёзным фактором стабилизации международной обстановки", — подчеркнул глава российского государства.