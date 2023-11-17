Песков: Путин и Си продолжат контакты, но договорённости о разговоре пока нет
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжат контакты, однако договорённости о разговоре после встречи последнего с американским лидером Джо Байденом пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока нет, но они [контакты] будут продолжаться, естественно, но пока каких-то конкретных договорённостей нет", — сказал он.
Ранее Владимир Путин отметил, что Россия и Китай не строят военных союзов, подобных тем, что были в годы холодной войны. По его словам, взаимодействие между странами носит конструктивный характер и является серьёзным фактором стабилизации международной обстановки.
LIFE / Павел Баранов