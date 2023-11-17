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17 ноября, 15:00

Песков: Путин и Си продолжат контакты, но договорённости о разговоре пока нет

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжат контакты, однако договорённости о разговоре после встречи последнего с американским лидером Джо Байденом пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет, но они [контакты] будут продолжаться, естественно, но пока каких-то конкретных договорённостей нет", — сказал он.

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Ранее Владимир Путин отметил, что Россия и Китай не строят военных союзов, подобных тем, что были в годы холодной войны. По его словам, взаимодействие между странами носит конструктивный характер и является серьёзным фактором стабилизации международной обстановки.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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