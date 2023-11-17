Песков: Путин и Си продолжат контакты, но договорённости о разговоре пока нет

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продолжат контакты, однако договорённости о разговоре после встречи последнего с американским лидером Джо Байденом пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет, но они [контакты] будут продолжаться, естественно, но пока каких-то конкретных договорённостей нет", — сказал он.