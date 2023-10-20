Новый мировой порядок: Чем визит Путина в Китай так напугал американские СМИ Политолог Дмитрий Родионов — о том, как президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин окончательно похоронили гегемонию США. 19 октября, 22:40 Президент Владимир Путин во время визита в Китай. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Поездка президента России Владимира Путина в Китай на форум инициативы "Один пояс — один путь" едва ли стала для кого-то неожиданностью. Мероприятие проходило на высшем уровне с участием глав государств, а Россия является важной частью концепции "Новый шёлковый путь", к тому же близкие отношения российского и китайского лидеров не оставляли сомнений в приезде президента РФ в Пекин.

В столице Поднебесной Путин встретился и провёл переговоры с главами шести государств. В общем и целом визит вышел более чем просто конструктивным и насыщенным. Тем более это второй зарубежный визит российского лидера в этом году и первый — за пределы постсоветского пространства.

Оставьте "изоляцию" себе

Всё же не очень вяжется картинка с придуманным Западом тезисом о полной изоляции России и её президента, тем более после того, как МУС выписал ордер на арест российского лидера. Стоит отметить, что и в прошлом году Путин совершил мало поездок за рубеж, почти все из которых, кроме визита в Тегеран, были в страны СНГ.

Конечно, отсутствие российского лидера на саммитах БРИКС и G20 (в последнем мероприятии Путин не принимал участия и в прошлом году) сыграло на руку западной пропаганде, однако это скорее продемонстрировало многовекторность и слабую политическую субъектность стран, принимавших саммиты. Китай в этом явно нельзя обвинить, хотя, безусловно, американцам хотелось бы и его включить в дипломатическую войну.

Кончено же, обойти стороной визит Путина в Китай западные СМИ не могли. Возможно, что, если бы не ситуация в Палестине, которая ещё долго будет перекрывать все другие информационные поводы, эта тема стала бы центральной для многих медиа на Западе, которые любят перемывать косточки российскому и китайскому лидерам.

Так, если азиатские СМИ писали о прошедшем саммите как о сугубо положительном политико-экономическом явлении, способном не только придать новый импульс мировой экономике, но и повысить безопасность мира, то американская пресса в нём увидела угрозу. Не столько в самом факте визита российского президента, сколько в продолжении кооперации Москвы и Пекина, которая давно напрягает Вашингтон.

Почему США испугались визита Путина

The Wall Street Journal называет приезд Путина в Пекин "самой громкой зарубежной поездкой", подчёркивая, что, "вопреки давлению США, Китай расстилает красную дорожку для Путина", причём происходит это всего через несколько дней после того, как американские сенаторы умоляли лидера КНР Си Цзиньпина дистанцироваться от президента РФ.

"Китай встречает Путина совсем иначе, нежели Энтони Блинкена", — обращает внимание в одноимённом материале Newsweek. Президента России встретили красной дорожкой и почётным караулом, в то время как госсекретарь США во время своего июньского визита этого не удостоился, что в китайской культуре является "преднамеренным унижением".

А ведь визит Блинкена был первым за последние пять лет!!! Могли бы и уважить, но нет. А ничего, что, просто согласно протоколу, президентов и глав МИД везде встречают по-разному?

The Washington Post в материале под названием "Си Цзиньпин и его "партнёр без границ" Путин: США сдерживают Глобальный Юг" отмечает, что китайский лидер представил российскому коллеге план, который откроет развивающимся странам путь к богатству, альтернативный тому, что предлагают США и другие "развитые демократии".

Далее авторы сетуют, что "Пекин уже давно считает Москву ключевым союзником в этих начинаниях, заключив "безграничное партнёрство" и игнорируя как призывы Запада осудить Путина за боевые действия на Украине, так и ордер Международного уголовного суда на арест за незаконную депортацию детей".

Газета отмечает, что единственным лидером из Европейского союза на форуме оказался крайне правый премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, что стало ещё одной дипломатической победой для российского президента.

Президент Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева) во время встречи в резиденции "Дяоюйтай". Фото © ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Его переговорам с Путиным WP ранее посвятила отдельную статью, в которой подчёркивается, что эта встреча стала первой для Путина с лидером ЕС с тех пор, как МУС выдал ордер на арест российского лидера. Авторы напоминают, что "самопровозглашённый сторонник "нелиберальной" христианской демократии" Орбан вызывает раздражение у других членов НАТО медленным вступлением Швеции в Североатлантический альянс и своим отказом полностью поддержать Украину. Тёплая встреча Орбана с Путиным, вероятно, усилит разочарование Орбаном партнёров по НАТО и ЕС, утверждает американское СМИ.

Тесные связи Китая с Россией в противодействии американскому доминированию указывают на геополитический раскол, который может привести к конфликту между Израилем и ХАМАС, пишет The New York Times, подчёркивая, что президент США находится в это время в Израиле, якобы пытаясь предотвратить эскалацию.

То есть сейчас конфликта нет. Но он может возникнуть из-за углубления партнёрства Москвы и Пекина???

В другом тексте NYT пишет, что Россия и Китай воздержались от того, чтобы последовать примеру западных стран и напрямую осудить ХАМАС. Вместо этого обе страны призвали к прекращению насилия и возобновлению переговоров о палестинском государстве.

Гениально! Значит, Россия и Китай за продолжение войны на Ближнем Востоке, ведь, чтобы остановить войну, нужно поддержать израильскую агрессию. Всё по Оруэллу. Мы это уже видели на Украине, где Запад якобы пытался "тушить пожар" поставками оружия Киеву.

"Путин демонстрирует солидарность с Китаем в выступлении Си Цзиньпина за новый мировой порядок в условиях кризиса на Ближнем Востоке", — сообщает CNN. В материале также подчёркивается, что, вместо того чтобы помогать Западу на Ближнем Востоке, Путин и Си рассуждают о "более справедливом" миропорядке, пытаясь навязать развивающимся странам альтернативное видение того, как следует обеспечивать глобальную безопасность и развитие.

Си и Путин думают, что побеждают. Возможно, так и есть, сетует автор Bloomberg.

Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин (слева направо) во время церемонии официальной встречи глав делегаций – участниц III Международного форума "Один пояс — один путь" в Доме народных собраний в Пекине. Фото © ТАСС / POOL / Сергей Савостьянов

Континентальные державы — Россия и Китай — бросили вызов мировому порядку, обе страны преследуют общую цель: передел власти и прекращение американского господства. Последние события в мире показывают, что всё идёт по их плану, пишет он.

По мнению автора, в условиях геополитического противостояния, когда победитель получает всё, проблемы на Украине или на Ближнем Востоке — это победа для Китая, поскольку оба конфликта отнимают ресурсы и внимание США. Если они ввяжутся в войну Израиля против ХАМАС, их союзы с государствами Аравийского полуострова ждёт проверка на прочность, а для Си откроются новые возможности.

Именно поэтому, считает автор, Путин незамедлительно возложил вину за нападение ХАМАС на мирных израильских граждан на США, а Китай не только не стал осуждать ХАМАС, но и раскритиковал Израиль за коллективное наказание всех палестинцев.

"Ждите от Путина и от Цзиньпина новых резких выпадов против Запада. Может, они и понесли некоторые экономические издержки, но в переманивании на свою сторону других стран они как раз весьма преуспели", — предупреждает автор.

"Россия и Китай поднимаются с колен, чтобы бросить вызов доминированию США", — гласит заголовок британской The Telegraph.

После десятилетий унижений авторитарные сверхдержавы мира поднялись с колен и теперь перевернут с ног на голову мировой порядок, сложившийся после холодной войны, утверждает издание. Непосредственным победителем здесь является Путин, который остро нуждается в союзниках. Экономической и дипломатической поддержки Китая может быть достаточно, чтобы смягчить удар санкций и изоляции, если он решит "продолжить вторжение на Украину".

Надежды на то, что удастся убедить Си Цзиньпина сдержать своего союзника либо остаться в стороне или, наоборот, что Путина можно будет привлечь к помощи в сдерживании Китая, не оправдались. Cи Цзиньпин получает безопасную северную границу и осознаёт, что может положиться на поддержку России в своей назревающей конфронтации с США и их союзниками в Тихом океане.

Несмотря на разницу в потенциалах, резюмирует издание, у РФ и КНР в данный момент есть общая цель — положить конец Pax Americana.

"Путин в Китае стремится укрепить "антизападную коалицию", — сообщает BBC.

"Официально Владимир Путин находится в Китае, чтобы принять участие в форуме, где обсуждается ход реализации инициативы "Пояс и путь", однако лидеры Китая и России на полях этой конференции будут праздновать укрепление своих связей, пытаясь построить более широкую коалицию против Запада с другими правительствами-единомышленниками", — отмечает ВВС.

Всё правильно. Когда лидеры стран, не желающих больше однополярного мира, собираются для обсуждения экономических вопросов, значит, они готовят "сюрпризы Западу", которому следует быть настороже. Логика железная. Впрочем, надо понимать, что Запад уже сам себе обеспечил "весёлую жизнь", отказываясь следовать запросам стремительно меняющегося мира, настроив против себя всех. Остаётся только слушать пропагандистские завывания в СМИ о том, что Россия и Китай угрожают их миру, и негодовать, почему не работают их "изоляции"…

Авторы Дмитрий Родионов