Взрывы прогремели в Йемене после сообщения о намерении США и Великобритании нанести авиаудар по объектам хуситов. В перекрестье прицелов попала столица страны — город Сана. Также атакованы цели на западе, в районе Ходейды. Такие данные приводит Al Mayadeen.

Авиаудары нанесены по столице и окраинам Йемена. Видео © X / Birdy / Tribuna Digital7

По данным ливанского телеканала, удары наносились как с помощью истребителей, так и с военных кораблей. В частности, использовались крылатые ракеты "Томагавк". Хуситы в ответ впустили в направлении эсминцев свои ракеты. Эту информацию опубликовал и CNN.

Удар по Йемену уже подтвердили и в Пентагоне. Там подчеркнули, что уничтожены порядка десяти объектов мятежного движения "Ансар Алла".

"Поражены центры производства дронов и склады оружия", — отметили в ведомстве.