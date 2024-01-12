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12 января, 00:10

Авиаудары нанесены по столице и окраинам Йемена

Авиаудары нанесены по столице и окраинам Йемена. Обложка © X / Izlamic Terrorist

Авиаудары нанесены по столице и окраинам Йемена. Обложка © X / Izlamic Terrorist

Взрывы прогремели в Йемене после сообщения о намерении США и Великобритании нанести авиаудар по объектам хуситов. В перекрестье прицелов попала столица страны — город Сана. Также атакованы цели на западе, в районе Ходейды. Такие данные приводит Al Mayadeen.

Авиаудары нанесены по столице и окраинам Йемена. Видео © X / Birdy / Tribuna Digital7

По данным ливанского телеканала, удары наносились как с помощью истребителей, так и с военных кораблей. В частности, использовались крылатые ракеты "Томагавк". Хуситы в ответ впустили в направлении эсминцев свои ракеты. Эту информацию опубликовал и CNN.

Удар по Йемену уже подтвердили и в Пентагоне. Там подчеркнули, что уничтожены порядка десяти объектов мятежного движения "Ансар Алла".

"Поражены центры производства дронов и склады оружия", — отметили в ведомстве.

США и Британия подняли в небо бомбардировщики для атаки хуситов
США и Британия подняли в небо бомбардировщики для атаки хуситов

Напомним, что с декабря США и их союзники проводят в регионе операцию "Страж процветания" по защите Красного моря. Лишь за январь хуситы трижды атаковали американские военные и гражданские корабли, а в 2023-м такие случаи исчислялись десятками.

Илья Пушкарев
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