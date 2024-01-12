США и Британия подняли в небо бомбардировщики для атаки хуситов
Times: США и Британия нанесут авиаудары по хуситам в ночь на 12 января
Американская и британская авиация нанесёт авиаудары по позициям йеменских хуситов в ночь с 11 на 12 января. Такими данными поделился журналист издания The Times Стивен Суинфорд.
По его словам, о решении уничтожить военные объекты движения "Ансар Аллах" стало известно благодаря премьеру Британии Риши Сунаку. Соответствующее уведомление глава кабмина Королевства отправил правительству. В сообщении говорилось о "неизбежном военном вмешательстве сегодня ночью".
"Великобритания присоединится к США в нанесении авиаударов по позициям хуситов в Йемене", — сказано в уведомлении.
Напомним, что с ноября 2023 года хуситы десятки раз атаковали военные и гражданские суда в Красном море. В декабре США и их союзники начали в регионе военную операцию, однако спустя почти месяц ситуация не улучшилась.