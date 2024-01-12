Регион

Уведомления отключены

11 января, 22:45

США и Британия подняли в небо бомбардировщики для атаки хуситов

Times: США и Британия нанесут авиаудары по хуситам в ночь на 12 января

Американская и британская авиация нанесёт авиаудары по позициям йеменских хуситов в ночь с 11 на 12 января. Такими данными поделился журналист издания The Times Стивен Суинфорд.

По его словам, о решении уничтожить военные объекты движения "Ансар Аллах" стало известно благодаря премьеру Британии Риши Сунаку. Соответствующее уведомление глава кабмина Королевства отправил правительству. В сообщении говорилось о "неизбежном военном вмешательстве сегодня ночью".

"Великобритания присоединится к США в нанесении авиаударов по позициям хуситов в Йемене", — сказано в уведомлении.

Западу скоро станет не до Украины: Чем закончится для США и Европы новый конфликт на Ближнем Востоке
Западу скоро станет не до Украины: Чем закончится для США и Европы новый конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, что с ноября 2023 года хуситы десятки раз атаковали военные и гражданские суда в Красном море. В декабре США и их союзники начали в регионе военную операцию, однако спустя почти месяц ситуация не улучшилась.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Великобритания
  • йемен
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров