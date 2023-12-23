Западу скоро станет не до Украины: Чем закончится для США и Европы новый конфликт на Ближнем Востоке Зачем США начали военную операцию против йеменских хуситов в Красном море, какие цели преследуют и как она повлияет на Россию и мир. 22 декабря, 21:40 Хуситы объявили всеобщую народную мобилизацию для поддержки народа Газы и непосредственной войны с израильской армией. Обложка © ТАСС / EPA / OSAMAH YAHYA

США на днях объявили о начале операции под названием Prosperity Guardian ("Страж процветания") по защите торговых судов в Красном море от атак йеменских хуситов. "Недавняя эскалация безрассудных атак йеменских хуситов угрожает свободному потоку торговли, подвергает опасности невинных моряков и нарушает международное право. Это международный вызов, требующий коллективных действий. Поэтому сегодня я объявляю о начале операции "Страж процветания", — заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

США объявили о начале операции под названием Prosperity Guardian ("Страж процветания") по защите торговых судов в Красном море от атак йеменских хуситов. Фото © ТАСС / AP / Tara Copp

По его словам, для проведения операции создана международная коалиция, в которую помимо США входят Бахрейн, Британия, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшелы, Франция и ряд других стран. Всего, по словам представителя Пентагона, об участии в операции заявили 39 стран.

Как в палестино-израильский конфликт ввязались хуситы

Йеменские хуситы после 7 октября — начала обострения палестино-израильского конфликта — фактически объявили Тель-Авиву войну. Они даже объявили всеобщую народную мобилизацию для поддержки народа Газы и непосредственной войны с израильской армией. Однако, поскольку у Йемена нет общих границ с Израилем и для непосредственного участия в боевых действиях в Газе хуситским ополченцам нужно пройти через территории нескольких государств, которые отказались их пропустить, решили атаковать через Красное море израильские суда.

Хуситы объявили всеобщую народную мобилизацию для поддержки народа Газы и непосредственной войны с израильской армией. Фото © ТАСС / EPA / OSAMAH YAHYA

По данным Пентагона, с начала эскалации палестино-израильского конфликта хуситы совершили более 100 нападений на суда в Красном море с использованием беспилотников и ракет. Были атакованы 10 торговых судов, затронуты интересы более 35 стран, прежде всего Израиля. Хуситы обещают не останавливаться, пока Израиль не перестанет уничтожать Газу.

По мнению востоковеда, научного сотрудника отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василия Останина-Головни, действия хуситов были прогнозируемы. Он вспоминает 2021 год, когда в Суэцком канале застряло торговое судно, блокировав его. Экономический ущерб для мировой торговли составлял 400 млн долларов в день.

— Хуситы, стремясь оказать поддержку Газе и не имея возможности нанести удар непосредственно по Израилю, решили ударить по самому уязвимому узлу мировой транспортно-логистической системы — Баб-эль-Мандебскому проливу, чтобы заставить Израиль и США прекратить агрессию в Газе. Из-за чего США и инициировали операцию "Страж процветания", — пояснил Василий Останин-Головня логику действий йеменских ополченцев.

Он отмечает, что Баб-эль-Мандебский пролив представляет собой выход из Красного моря. И его блокирование приведёт к неменьшему ущербу. А если произойдет эскалация конфликта, то под угрозой окажется судоходство не только в Красном море, но и в Персидском проливе. И что в таком случае будет твориться с котировками на нефть, даже представить страшно.

В общей сложности с середины ноября в районе Красного моря было зафиксировано 17 атак хуситов на гражданские суда. Во время нападений они применяли противокорабельные ракеты и беспилотники. Если вначале они нападали на принадлежащие Израилю и шедшие в его порт суда, то постепенно атакам стали подвергаться и корабли, направлявшиеся в другие порты. На Западе это расценили как сигнал того, что теперь йеменская группировка решила оказывать давление на весь международный бизнес, чтобы он заставил Израиль прекратить войну.

Последняя атака хуситов была зафиксирована 18 декабря — в тот день, когда глава Пентагона Ллойд Остин находился в Израиле. Фото © ТАСС / EPA / OSAMAH YAHYA

Последняя атака хуситов была зафиксирована 18 декабря — в тот день, когда глава Пентагона Ллойд Остин находился в Израиле. В результате из-за возникших препятствий для прохода торговых судов в Красном море объём перевозок через него упал на 35%. Через Красное море осуществлялось до 15% мировой торговли, которая теперь оказалась парализована. Международные судоходные компании из-за обстрелов со стороны хуситов поменяли маршруты, направляя суда через мыс Доброй Надежды, что увеличивает сроки доставки товаров на несколько недель. Израиль и другие попустительствующие ему страны несут колоссальные убытки. В то же время российские корабли хуситы не трогают.

Расстановка сил в Красном море

Чем же именно располагает создаваемая США коалиция, чтобы усмирить развоевавшихся хуситов? Известно, что к началу декабря в восточной части Средиземноморья находились семь военных кораблей, еще 12 развернули в Аравийском и Красном морях, а также в Персидском заливе. В данный момент в Красном море находятся три эсминца ВМС США – Laboon, Carney и Mason. А в Аденском заливе действуют авианосец Dwight Eisenhower с крейсером Philippine Sea, а также французский фрегат Languedoc. Однако военное присутствие не спасло один из важнейших морских торговых маршрутов от атак со стороны хуситов, которых совершенно не испугало возможное военное противостояние с США.

Захваченное хуситами в Аденском заливе израильское грузовое судно Galaxy Leader стоит на якоре у побережья Йемена. Фото © ТАСС / EPA / YAHYA ARHAB

— Любое нападение Америки на нашу страну приведёт к ответному нападению. Мы превратим американские корабли в мишени для наших ракет и беспилотников. Если США направят своих военных в Йемен, то им придётся столкнуться с ещё более тяжкими последствиями, чем это было в Афганистане и Вьетнаме, — заявил лидер хуситов Абдель Малек аль-Хуси.

А член политического совета движения хуситов "Ансар Аллах" Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что они обладают достаточным военным потенциалом для противостояния силам формируемой против них США коалиции. Он подчеркнул, что "корабли любой страны, которая выступит против нас, будут подвергаться атакам в Красном море".

Причины спецоперации

Помимо очевидного стремления защитить интересы мировой торговли эксперты называют и ряд других причин, которые могли послужить мотивом для развязывания США очередного военного конфликта. Одним из таких мотивов может быть стремление отвлечь внимание мирового сообщества от бойни, устроенной Израилем в Газе, новым военным конфликтом на Ближнем Востоке, чтобы дать Тель-Авиву возможность окончательно разобраться с палестинцами.

— Судя по всему, американцы планируют отвлечь внимание мирового сообщества от Израиля, переключив его на тему морского судоходства, безопасности в Красном море и противодействие хуситам. Это ещё больше развязало бы руки Тель-Авиву, — считает научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Данила Крылов.

Хуситы в Аденском заливе на захваченном грузовом судне Galaxy Leader, которое стоит на якоре у побережья Йемена. Фото © ТАСС / EPA / YAHYA ARHAB

Более того, по мнению эксперта, причина может оказаться ещё более прозаической. Правящая в США Демократическая партия могла решить, что в преддверии выборов кандидату от демократов не помешала бы небольшая победоносная война, которая добавила бы ему очков в ходе предвыборной кампании.

— Джо Байдену в преддверии выборов 2024 года нужно то, что называют маленькой победоносной войной. Я предполагаю, что Пентагон планирует проведение военной операции, которая будет иметь большие политические плюсы и создаст хороший позитивный имидж для американцев на мировой арене, что они победили угрозу, обезопасили пути, теперь все могут спокойно торговать, поскольку они поддерживают ценности, демократию и т.д., — напомнил Крылов.

А по мнению востоковеда Андрея Онтикова, новый планируемый американцами конфликт имеет в своей основе глобальные причины. А именно — заинтересованность Запада в новом торговом коридоре из Индии через Саудовскую Аравию и Израиль в Европу, который является западной альтернативой китайскому глобальному логистическому проекту "Один пояс, один путь". Обострение в регионе поставило на паузу наметившееся было примирение между Саудовской Аравией и Израилем, а значит, затормозился и проект торгового коридора из Индии в Европу.

— Возникает вопрос, как теперь доставлять товары из Азии в Европу. На горизонте появляется проект "Один пояс, один путь". Если не получается с Индией и есть проблемы с Суэцким каналом, остаются варианты: идти в обход Африки, увеличивая при этом издержки и сроки поставки, либо работать над формированием коридора "Один пояс, один путь". Так что это не локальная, а глобальная история, — полагает Онтиков.

Чем завершится конфликт

Если в Пентагоне рассчитывают на быструю победу благодаря ударам крылатыми ракетами по береговой инфраструктуре хуситов, то большинство экспертов в блицкриге США совсем не уверены.

— У нас нет опыта успешного сдерживания хуситов, поэтому мы не знаем, как они отреагируют на силу. Они хотят, чтобы их признали в качестве самого крупного игрока "Оси сопротивления" и единственного, кто способен выйти один на один с США, — заявил аналитик Майкл Найтс из Вашингтонского института ближневосточной политики.

Министр обороны США Ллойд Остин посетил авианосец USS Gerald R. Ford, размещённый в Восточном Средиземноморье. Фото © ТАСС / Zuma

По мнению Андрея Онтикова, американские бомбардировки вряд ли испугают хуситов и принесут американцам успех. Что касается желания американцев наносить удары по хуситам, то в своё время Саудовская Аравия вложила в это немалые средства. Хуситов активно бомбили с воздуха, и нельзя сказать, что были достигнуты значимые успехи, — они как сидели в Сане, так и продолжают это делать.

Данила Крылов и вовсе полагает, что нападение на хуситов вполне может стать для США вторым Афганистаном. Более того, он не исключает, что противники США в регионе специально втянули американцев в этот конфликт.

— Более вероятно, что все пойдёт прахом и это будет ещё одна война наподобие Афганистана 2001 года, куда американцы втянутся на очень долгий срок. Ещё возникает вопрос — не было ли это грамотным расчётом Ирана? Создаётся впечатление, что кто-то из местных игроков, предполагая, что американцы не удержатся от того, чтобы вмешаться и использовать ситуацию в свою пользу, фактически упредил единственно возможное действие со стороны США, — считает Крылов.

Последствия для России

Сам по себе новый конфликт на Ближнем Востоке непосредственного влияния на Россию не окажет. Однако возникшие проблемы с доставкой товаров из Азии в Европу через Суэцкий канал вновь актуализируют российский Северный морской путь, доставка грузов по которому и быстрее, и дешевле, чем через Суэцкий канал. А главным достоинством этого транспортного коридора на фоне нынешних событий в Красном море является его безопасность.

Возникшие проблемы с доставкой товаров из Азии в Европу через Суэцкий канал вновь актуализируют российский Северный морской путь. Россия. Дудинский морской порт. Фото © ТАСС / Лев Федосеев

— Одним из главных плюсов Северного морского пути является то, что он проходит вдоль побережья всего одного государства, у которого нет на севере конфликтов с соседями, — отметил Данила Крылов.

И, конечно, значимым для России обстоятельством будет являться то, что занятым всеми этими противостояниями — с Китаем, с Россией, с хуситами — Соединённым Штатам будет совершенно не до Украины. Так что спасаться киевскому режиму, скорее всего, будет предложено по формуле "спасение утопающих — дело рук самих утопающих".

Авторы Владимир Дюжий