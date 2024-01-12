Небензя: США и Британия немедленно нарушили резолюцию СБ ООН по Красному морю

США и Великобритания, нанеся удары по территории Йемена, нарушили недавно принятую резолюцию Совбеза ООН по Красному морю. Об этом заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Потому что [резолюция] была немедленно нарушена", — ответил он на вопрос о причине созыва Россией заседания после произошедшего нападения на республику.