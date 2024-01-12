Небензя: США и Британия немедленно нарушили резолюцию СБ ООН по Красному морю
Постпред России при ООН Василий Небензя. Обложка © Telegram / Постпредство России при ООН
США и Великобритания, нанеся удары по территории Йемена, нарушили недавно принятую резолюцию Совбеза ООН по Красному морю. Об этом заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.
"Потому что [резолюция] была немедленно нарушена", — ответил он на вопрос о причине созыва Россией заседания после произошедшего нападения на республику.
Напомним, воздушные и морские силы США и Британии атаковали Йемен в ночь на 12 января, удары были нанесены в рамках операции "Страж процветания". Американская сторона выпустила более ста снарядов по военным и производственным объектам. Цели атаки были достигнуты, заверили чиновники. По данным мятежного движения "Ансар Аллах", всего в стране прогремело 73 взрыва, их жертвами стали пять членов группировки. В России осудили удары по Йеменской Республике и запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН. В МИД Йемена пообещали, что Вашингтон и Лондон заплатят за агрессию. Организация Объединённых Наций увидела в ударах по Йемену угрозу эскалации ближневосточного конфликта.