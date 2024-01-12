ООН увидела в ударах по Йемену угрозу эскалации ближневосточного конфликта
Массированный удар США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене может обернуться эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Возможные последствия атаки перечислили в офисе генсека ООН.
По словам официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, события в Красном море связаны с ситуацией в секторе Газа и могут оказать влияние на обстановку в регионе.
"Это, очевидно, угрожает дальнейшей эскалацией и ухудшением ситуации", — ответил он на соответствующий вопрос.
Лайф напоминает, воздушные и морские силы США и Британии атаковали Йемен в ночь на 12 января. Удары были нанесены по столице и окраинам государства, их цели были достигнуты, заверили американские чиновники. По данным мятежного движения "Ансар Аллах", всего в стране прогремело 73 взрыва, их жертвами стали пять членов группировки. Россия осудила действия Вашингтона и Лондона, а МИД Йемена пригрозил агрессорам расплатой.