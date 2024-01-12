ООН увидела в ударах по Йемену угрозу эскалации ближневосточного конфликта

Массированный удар США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене может обернуться эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Возможные последствия атаки перечислили в офисе генсека ООН.

По словам официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, события в Красном море связаны с ситуацией в секторе Газа и могут оказать влияние на обстановку в регионе.