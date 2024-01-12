Хуситы заявили о пяти погибших при ударах США и Британии по Йемену

Соединённые штаты Америки и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, в результате которых смертельные травмы получили пять бойцов движения "Ансар Алла" (хуситов). Об этом в соцсетях сообщил представитель движения Яхья Сариа.

"Авиаудары привели к гибели пяти членов наших вооружённых сил и ранению ещё шести", — написал Сариа в социальной сети Х.