Хуситы заявили о пяти погибших при ударах США и Британии по Йемену
Представитель хуситов Сариа: Америка и Британия нанесли 73 удара по Йемену
Удары США и Британии по Йемену. Обложка © X / Izlamic Terrorist
Соединённые штаты Америки и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, в результате которых смертельные травмы получили пять бойцов движения "Ансар Алла" (хуситов). Об этом в соцсетях сообщил представитель движения Яхья Сариа.
"Авиаудары привели к гибели пяти членов наших вооружённых сил и ранению ещё шести", — написал Сариа в социальной сети Х.
По его словам, Штаты и Британия нанесли удары по столице Сане, а также провинциям Ходейда, Таиз, Хадджа и Саада. Он добавил, что произошедшее является началом "жестокой агрессии против Йеменской Республики".
Напомним, удары по Йемену нанесли сегодня, 12 января. Они были реализованы в рамках операции "Страж процветания". Американская сторона выпустила порядка 100 снарядов, поразив военные и производственные объекты. В России осудили удары по Йеменской Республике и запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН. В МИД РФ также призвали другие страны осудить атаку.