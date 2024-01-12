Медведев: США открыли новый фронт в Йемене, отвлекая внимание от проблемных киевских подопечных
Медведев: Ударами по Йемену США отвлекают внимание от Украины
Начав военную операцию против хуситов в Йемене, США хотят отвлечь внимание от ситуации на Украине, где "проблемные киевские подопечные" погрязли в коррупции и воровстве. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Этой ночью американцы открыли новый фронт против хуситов в Йемене, отвлекая в том числе внимание от своих проблемных киевских подопечных. А проблемы с ними чудовищные", — написал Медведев в телеграм-канале.
По словам Медведева, несмотря на уверения в безгрешности киевских властей, на деле они оказались "бескомпромиссными ворюгами, которые расхищают огромные средства на оружие", выделяемые Западом. Он привёл данные The New York Times, согласно которым исчезло выделенное Украине оружие на $1 млрд.
"Воровство у продажных бандеровцев в крови на генетическом уровне. Они воровали, воруют и будут воровать... Так что выделяйте им свои миллиарды, господа хорошие, из ЕС и из-за океана. Всё будет с блеском разворовано в кратчайшие сроки", — добавил Медведев.
Напомним, 12 января США ударили по Йемену, начав ранее анонсированную операцию "Страж процветания". Под огневой удар попали склады с оружием, пусковые установки, радиолокаторы средств ПВО и производственные объекты — всего более 60 целей. Американцы выпустили более 100 снарядов, в том числе крылатые ракеты "Томагавк". Россия уже осудила эту атаку и запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина