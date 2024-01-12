Медведев: США открыли новый фронт в Йемене, отвлекая внимание от проблемных киевских подопечных

Начав военную операцию против хуситов в Йемене, США хотят отвлечь внимание от ситуации на Украине, где "проблемные киевские подопечные" погрязли в коррупции и воровстве. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Этой ночью американцы открыли новый фронт против хуситов в Йемене, отвлекая в том числе внимание от своих проблемных киевских подопечных. А проблемы с ними чудовищные", — написал Медведев в телеграм-канале.

По словам Медведева, несмотря на уверения в безгрешности киевских властей, на деле они оказались "бескомпромиссными ворюгами, которые расхищают огромные средства на оружие", выделяемые Западом. Он привёл данные The New York Times, согласно которым исчезло выделенное Украине оружие на $1 млрд.