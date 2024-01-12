В МИД Йемена пообещали, что Вашингтон и Лондон заплатят за агрессию

МИД Йемена отреагировал на авиаудары со стороны американских и британских военных. По словам замминистра иностранных дел республики Хусейна аль-Ази, США и Соединённое Королевство заплатят за содеянное.

Дипломат охарактеризовал произошедшее как массированную военную агрессию. Удары по территории государства наносились с применением авиации, кораблей и даже подводных лодок, уточнил замглавы МИД.

"Несомненно, Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену", — цитирует его телеканал Al Mayadeen.