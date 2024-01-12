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12 января, 01:50

В МИД Йемена пообещали, что Вашингтон и Лондон заплатят за агрессию

Замглавы МИД Йемена пообещал США и Британии высокую цену за нанесённые удары

МИД Йемена отреагировал на авиаудары со стороны американских и британских военных. По словам замминистра иностранных дел республики Хусейна аль-Ази, США и Соединённое Королевство заплатят за содеянное.

Дипломат охарактеризовал произошедшее как массированную военную агрессию. Удары по территории государства наносились с применением авиации, кораблей и даже подводных лодок, уточнил замглавы МИД.

"Несомненно, Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену", — цитирует его телеканал Al Mayadeen.

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Лайф напоминает, удары по столице и окраинам Йемена были нанесены в ночь на 12 января. Взрывы зафиксированы в столице республике и на её побережье. По данным американских чиновников, все цели операции достигнуты.

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X / FEYZI ISBASARAN

Илья Пушкарев
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