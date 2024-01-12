Россия запросила на 12 января заседание СБ ООН из-за ударов по Йемену
Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и Великобритании по Йемену. Об этом сообщило постпредство РФ при всемирной организации.
Заседание запрошено на 12 января, говорится в телеграм-канале постпредства.
Напомним, ударам подверглись столица страны — город Сана, а также цели на западе, в районе Ходейды. Они наносились как с помощью истребителей, так и с военных кораблей. Американский президент Джо Байден заявил, что поддержку США и Британии оказали Бахрейн, Канада, Нидерланды и Австралия.
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