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12 января, 01:24

В США сообщили о достижении целей бомбардировки Йемена

Американский чиновник заявил о достижении целей ударами США и Британии по Йемену

Взлёт F\А-18 с палубы авианосца. Обложка © X / Citizen Journalist

Взлёт F\А-18 с палубы авианосца. Обложка © X / Citizen Journalist

Ночная бомбардировка Йемена завершилась, удары достигли своих целей. Так об атаке со стороны США и Великобритании высказался американский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Он подчеркнул, что в рамках операции были уничтожены ракетные платформы и радиолокационные объекты хуситов. Кроме того, ударам подверглись пункты наблюдения на побережье страны.

"Удары по позициям хуситов в Йемене завершены, но мы оставляем за собой право ответить, если угрозы продолжатся", — добавил чиновник в интервью Al Jazeera.

США и Великобритания нанесли авиаудары по столице и окраинам Йемена
США и Великобритания нанесли авиаудары по столице и окраинам Йемена

Подробности авиационного налёта на объекты йеменских повстанцев ранее привёл президент США Джо Байден. По словам президента, поддержку США и Британии оказали Бахрейн, Канада, Нидерланды и Австралия.

Илья Пушкарев
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