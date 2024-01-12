В США сообщили о достижении целей бомбардировки Йемена
Американский чиновник заявил о достижении целей ударами США и Британии по Йемену
Взлёт F\А-18 с палубы авианосца. Обложка © X / Citizen Journalist
Ночная бомбардировка Йемена завершилась, удары достигли своих целей. Так об атаке со стороны США и Великобритании высказался американский чиновник, пожелавший остаться анонимным.
Он подчеркнул, что в рамках операции были уничтожены ракетные платформы и радиолокационные объекты хуситов. Кроме того, ударам подверглись пункты наблюдения на побережье страны.
"Удары по позициям хуситов в Йемене завершены, но мы оставляем за собой право ответить, если угрозы продолжатся", — добавил чиновник в интервью Al Jazeera.
Подробности авиационного налёта на объекты йеменских повстанцев ранее привёл президент США Джо Байден. По словам президента, поддержку США и Британии оказали Бахрейн, Канада, Нидерланды и Австралия.