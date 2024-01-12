В США сообщили о достижении целей бомбардировки Йемена

Ночная бомбардировка Йемена завершилась, удары достигли своих целей. Так об атаке со стороны США и Великобритании высказался американский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Он подчеркнул, что в рамках операции были уничтожены ракетные платформы и радиолокационные объекты хуситов. Кроме того, ударам подверглись пункты наблюдения на побережье страны.

"Удары по позициям хуситов в Йемене завершены, но мы оставляем за собой право ответить, если угрозы продолжатся", — добавил чиновник в интервью Al Jazeera.