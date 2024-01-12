В МИД РФ осудили удары США по Йемену

Удары США по Йемену — это очередной пример полного пренебрежения международным правом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Авиаудары США по Йемену — очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей", — написала дипломат в телеграм-канале.