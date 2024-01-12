В МИД РФ осудили удары США по Йемену
Захарова назвала удары США по Йемену извращением резолюций СБ ООН
Удары США по Йемену — это очередной пример полного пренебрежения международным правом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Авиаудары США по Йемену — очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей", — написала дипломат в телеграм-канале.
Напомним, ещё в декабре 2023 года глава Пентагона Ллойд Остин заявил об операции по защите Красного моря от хуситов. Она получила название "Страж процветания". 12 января США ударили по Йемену. Под огневой удар попали склады с оружием, пусковые установки, радиолокаторы средств ПВО и производственные объекты — всего более 60 целей. Аамериканцы выпустили более 100 снарядов, в том числе крылатые ракеты "Томагавк". Россия уже запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН на фоне проведённой атаки США.
ТАСС / Валерий Шарифулин