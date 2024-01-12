ВВС США поразили более 60 целей на 16 объектах йеменских хуситов 12 января, 07:23 Истребитель ВВС США F-22 Raptor. Обложка © ТАСС / EPA / JEON HEON-KYUN

Военно-воздушные силы США поразили свыше шестидесяти целей, находящихся на территории, подконтрольной йеменскому мятежному движению "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом рассказала пресс-служба американских ВВС.

"Центральные военно-воздушные силы США <…> нанесли намеренные удары по более чем 60 целям на 16 объектах боевиков хуситов, поддерживаемых Ираном", — уточнил командующий ВВС Центрального командования (СЕНТКОМ) США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

Под огневой удар попали склады с оружием, пусковые установки, радиолокаторы средств ПВО и ряд производственных объектов. Всего американцы выпустили более 100 снарядов, в том числе использовались крылатые ракеты "Томагавк".

Авторы Татьяна Миссуми