ВВС США поразили более 60 целей на 16 объектах йеменских хуситов
Истребитель ВВС США F-22 Raptor. Обложка © ТАСС / EPA / JEON HEON-KYUN
Военно-воздушные силы США поразили свыше шестидесяти целей, находящихся на территории, подконтрольной йеменскому мятежному движению "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом рассказала пресс-служба американских ВВС.
"Центральные военно-воздушные силы США <…> нанесли намеренные удары по более чем 60 целям на 16 объектах боевиков хуситов, поддерживаемых Ираном", — уточнил командующий ВВС Центрального командования (СЕНТКОМ) США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.
Под огневой удар попали склады с оружием, пусковые установки, радиолокаторы средств ПВО и ряд производственных объектов. Всего американцы выпустили более 100 снарядов, в том числе использовались крылатые ракеты "Томагавк".
Напомним, в декабре 2023 года глава Пентагона Ллойд Остин заявлял о начале операции по защите Красного моря от хуситов. Она получила название "Страж процветания". Сегодня, 12 января, США ударили по Йемену. Американские чиновники сообщали, что поставленные правительством цели были достигнуты. Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН на фоне проведённой атаки, а в МИД Йемена пообещали, что США и Лондон заплатят высокую цену за агрессию.