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12 января, 06:51

Разъярённые активисты вышли к Белому дому, требуя прекратить удары по хуситам в Йемене

Активисты устроили акцию протеста у Белого дома против ударов США по Йемену

Группы активистов пришли к Белому дому с протестной акцией из-за ударов США и Великобритании по хуситам в Йемене. Об этом сообщают пользователи соцсети Х.

Активисты у Белого дома. Видео © Х / Mario Nawfal

Согласно публикующимся видеозаписям с места событий, бастующие требуют от американских властей прекратить удары по Йемену. Кроме того, участники акции призывают прекратить огонь в секторе Газа.

По информации корреспондента РИА "Новости", акция проходит мирно, тогда как правоохранительные органы не вмешиваются в происходящее.

СМИ: Госпитализированный глава Пентагона отдал приказ об ударах по Йемену из больницы
СМИ: Госпитализированный глава Пентагона отдал приказ об ударах по Йемену из больницы

Напомним, США ударили по Йемену сегодня, 12 января. Американские чиновники сообщали, что поставленные правительством цели были достигнуты. Позже Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН на фоне проведённой атаки, а в МИД Йемена пообещали, что США и Лондон заплатят высокую цену за агрессию.

Обложка ©

Х / Mario Nawfal

Ян Поланин
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