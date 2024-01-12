Разъярённые активисты вышли к Белому дому, требуя прекратить удары по хуситам в Йемене
Активисты устроили акцию протеста у Белого дома против ударов США по Йемену
Группы активистов пришли к Белому дому с протестной акцией из-за ударов США и Великобритании по хуситам в Йемене. Об этом сообщают пользователи соцсети Х.
Активисты у Белого дома. Видео © Х / Mario Nawfal
Согласно публикующимся видеозаписям с места событий, бастующие требуют от американских властей прекратить удары по Йемену. Кроме того, участники акции призывают прекратить огонь в секторе Газа.
По информации корреспондента РИА "Новости", акция проходит мирно, тогда как правоохранительные органы не вмешиваются в происходящее.
Напомним, США ударили по Йемену сегодня, 12 января. Американские чиновники сообщали, что поставленные правительством цели были достигнуты. Позже Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН на фоне проведённой атаки, а в МИД Йемена пообещали, что США и Лондон заплатят высокую цену за агрессию.
Х / Mario Nawfal