Разъярённые активисты вышли к Белому дому, требуя прекратить удары по хуситам в Йемене

Группы активистов пришли к Белому дому с протестной акцией из-за ударов США и Великобритании по хуситам в Йемене. Об этом сообщают пользователи соцсети Х.

Активисты у Белого дома. Видео © Х / Mario Nawfal

Согласно публикующимся видеозаписям с места событий, бастующие требуют от американских властей прекратить удары по Йемену. Кроме того, участники акции призывают прекратить огонь в секторе Газа.