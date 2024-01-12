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12 января, 05:27

СМИ: Госпитализированный глава Пентагона отдал приказ об ударах по Йемену из больницы

CNN: Глава Пентагона Остин отдал приказ об ударах по Йемену из больницы

Приказ о нанесении ударов по объектам хуситов в Йемене глава Пентагона Ллойд Остин отдавал из больницы, где остаётся по сей день. Об этом со ссылкой на источник в Минобороны США сообщает телеканал CNN.

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"Сегодня Остин отдал приказ СЕНТКОМ (Центральному командованию Вооружённых сил США. — Прим. Лайфа) нанести удары и контролировал их в режиме реального времени", — рассказал источник.

Он также уточнил, что на этой неделе шеф Пентагона два раза общался с главой Белого дома Джо Байденом, а за последние трое суток принимал активное участие в руководстве по вопросам нанесения ударов.

Как писал Лайф, удары по столице и окраинам Йемена были нанесены в ночь на 12 января. Взрывы фиксировались в столице республики и на её побережье. По данным американских чиновников, все цели операции были достигнуты. В связи с произошедшей атакой Россия запросила заседание СБ ООН, а в МИД Йемена пообещали, что Вашингтон и Лондон, которые стоят за ударами, заплатят за агрессию.

Обложка ©

ТАСС / dpa / picture-alliance / Boris Roessler

Максим Плетнёв
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