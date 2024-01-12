СМИ: Госпитализированный глава Пентагона отдал приказ об ударах по Йемену из больницы

Приказ о нанесении ударов по объектам хуситов в Йемене глава Пентагона Ллойд Остин отдавал из больницы, где остаётся по сей день. Об этом со ссылкой на источник в Минобороны США сообщает телеканал CNN.

"Сегодня Остин отдал приказ СЕНТКОМ (Центральному командованию Вооружённых сил США. — Прим. Лайфа) нанести удары и контролировал их в режиме реального времени", — рассказал источник.