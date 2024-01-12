СМИ: Госпитализированный глава Пентагона отдал приказ об ударах по Йемену из больницы
CNN: Глава Пентагона Остин отдал приказ об ударах по Йемену из больницы
Приказ о нанесении ударов по объектам хуситов в Йемене глава Пентагона Ллойд Остин отдавал из больницы, где остаётся по сей день. Об этом со ссылкой на источник в Минобороны США сообщает телеканал CNN.
"Сегодня Остин отдал приказ СЕНТКОМ (Центральному командованию Вооружённых сил США. — Прим. Лайфа) нанести удары и контролировал их в режиме реального времени", — рассказал источник.
Он также уточнил, что на этой неделе шеф Пентагона два раза общался с главой Белого дома Джо Байденом, а за последние трое суток принимал активное участие в руководстве по вопросам нанесения ударов.
Как писал Лайф, удары по столице и окраинам Йемена были нанесены в ночь на 12 января. Взрывы фиксировались в столице республики и на её побережье. По данным американских чиновников, все цели операции были достигнуты. В связи с произошедшей атакой Россия запросила заседание СБ ООН, а в МИД Йемена пообещали, что Вашингтон и Лондон, которые стоят за ударами, заплатят за агрессию.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Boris Roessler