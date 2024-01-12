В МИД РФ призывают другие страны решительно осудить атаку Йемена со стороны США
Захарова: РФ призывает международное сообщество осудить нападение на Йемен
В МИД РФ призывают другие страны решительно осудить атаку Йемена со стороны США. Обложка © Shutterstock
Россия обращается к международному сообществу с призывом решительно осудить атаку Йемена со стороны ряда стран во главе с США. Об этом рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы призываем международное сообщество выступить с решительным осуждением предпринятого группой стран без мандата Организации Объединённых Наций нападения на Йемен", — отметила она.
Дипломат добавила, что российскую позицию разделяют региональные партнёры, в том числе из Саудовской Аравии, которые также обеспокоены действиями США и требуют прекратить эскалацию ситуации в регионе.
Напомним, 12 января США ударили по Йемену, начав ранее анонсированную операцию "Страж процветания". Под огневой удар попали склады с оружием, пусковые установки, радиолокаторы средств ПВО и производственные объекты — всего более 60 целей. Американцы выпустили свыше 100 снарядов. Россия осудила атаку и запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН.