В МИД РФ призывают другие страны решительно осудить атаку Йемена со стороны США Захарова: РФ призывает международное сообщество осудить нападение на Йемен 12 января, 09:02 В МИД РФ призывают другие страны решительно осудить атаку Йемена со стороны США. Обложка © Shutterstock

Россия обращается к международному сообществу с призывом решительно осудить атаку Йемена со стороны ряда стран во главе с США. Об этом рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы призываем международное сообщество выступить с решительным осуждением предпринятого группой стран без мандата Организации Объединённых Наций нападения на Йемен", — отметила она.

Дипломат добавила, что российскую позицию разделяют региональные партнёры, в том числе из Саудовской Аравии, которые также обеспокоены действиями США и требуют прекратить эскалацию ситуации в регионе.

Авторы Татьяна Миссуми