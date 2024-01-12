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12 января, 10:26

В Кремле осудили удары США и Великобритании по Йемену

Песков: Кремль осуждает удары США и Великобритании по Йемену

Атаки США и Великобритании по Йемену нелегитимны с точки зрения международного права, Кремль их осуждает. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы их осуждаем. С точки зрения международного права они (удары. — Прим. Лайфа) являются нелегитимными. Вот какова наша позиция", — заключил Песков.

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Напомним, удары по Йемену нанесли сегодня, 12 января. Они были реализованы в рамках операции "Страж процветания". Американская сторона выпустила порядка 100 снарядов, поразив военные и производственные объекты. В России осудили удары по Йеменской Республике и запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН. В МИД РФ также призвали другие страны осудить атаку.

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Александр Юнашев
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