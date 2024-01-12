"Море крови", радикалы и война с Ираном: К чему приведёт бомбежка США объектов в Йемене Что может последовать за ударами США и Европы по Йемену, чем это грозит Америке, Ближнему Востоку и России — в материале Лайфа. 12 января, 14:37 Как ответят хуситы после нападения США и их союзников на Йемен. Обложка © Shutterstock

Удары по Йемену — последние новости

ВС США и их союзники нанесли удары по более чем 60 объектам в Йемене. Пентагон отчитался, что было использовано 100 высокоточных боеприпасов различных видов. По словам главы ВВС Центрального командования Алекса Гринкевича, под удар попали командные пункты и центры управления, склады боеприпасов, производственные мощности и радары системы ПВО хуситов — военизированной группировки Йемена. Арабские СМИ заявили, что в результате бомбёжек в четырёх городах было убито и ранено 48 человек.

С конца декабря в Красном море, откуда ведут обстрелы Израиля и судов в Суэцком канале, находятся американские и британские эсминцы, атомные подлодки США и французский фрегат, проходит операция "Страж процветания", которая должна была остановить обстрелы торговых кораблей хуситами, но этого не произошло.

Йемен на карте. Инфографика © LIFE

Напомним, йеменские ополченцы, стремясь оказать поддержку палестинцам в конфликте с Израилем и не имея возможности нанести удар непосредственно по Израилю, продолжали бить по самому уязвимому узлу мировой транспортно-логистической системы — Баб-эль-Мандебскому проливу. Что стало угрозой судоходства не только в Красном море, но и в Персидском заливе. Их целью была попытка заставить Израиль и США прекратить агрессию в Газе. На прошлой неделе был нанесён удар по британским и американским кораблям.

Что сейчас происходит в Йемене

Согласно информации СМИ, удары были нанесены по четырём городам, где находятся военные базы и аэродромы, — Сана, Ходейда, Саада и Дхамар.

Митинг в поддержку Газы и против американской агрессии в Йемене собрал больше миллиона человек. Видео © t.me / Караульный Z

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену, отметив, что они нелегитимны с точки зрения международного права. Глава Турции Реджейп Тайп Эрдоган обвинил Вашингтон и Лондон в попытке превратить Красное море в "море крови". В то время как в НАТО ночную бомбардировку назвали "оборонительной".

Сейчас на улицах столицы Йемена Саны продолжается демонстрация в поддержку движения "Ансарулла" и сектора Газа, участие в ней принимают до полутора миллионов человек.

Что происходит в Йемене последние 10 лет

Война в Йемене длится уже более девяти лет. На неё мало кто обращал внимание, хотя были и поводы. Ближний Восток широкой общественности не так интересен, пока там не начинается большой экстрим.

Йеменские ополченцы — хуситы, которых поддерживает Иран. Фото © Shutterstock

— Противостояние двух сил в республике происходит в последние годы между силами правительства и силами верховного политического совета, который представляет движение повстанцев "Ансара Ула" — те самые хуситы, которых поддерживает Иран, — напоминает востоковед, научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

Йеменское правительство поддерживала Саудовская Аравия, которая организовала Арабскую коалицию, куда вошли многие государства Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и даже Северной Африки. США всё это время принимали участие на стороне Саудовской Аравии — Арабской коалиции, поставляя разведданные и вооружение, помогая с морской блокадой Йемена, замечает эксперт.

Поэтому нынешняя эскалация США и их союзников — это начало военных действий с прокси-силами Ирана. Стоит отметить, что, по некоторой информации, госсекретарь США Энтони Блинкен во время турне по Ближнему Востоку не сумел подписать соглашения с Саудовской Аравией (СА), ОАЭ, Катаром и Египтом о присоединении их к операции "Страж процветания". Именно поэтому СА поспешила выразить озабоченность, считают эксперты. Так как Эр-Рияд открыл своё небо для военной авиации США и может теперь опасаться за безопасность своей нефтедобычи.

К чему приведёт эскалация США и Европы в Красном море

Американские удары по Йемену — попытка продемонстрировать силу, напугать хуситов и Иран, поднять престиж США в регионе, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сурков. Однако, по его словам, результат, скорее всего, будет прямо противоположным.

ООН начала операцию по перекачке нефти с застрявшего у Йемена танкера Safer. Фото © ТАСС / EPA / YAHYA ARHAB

На уровне общественного мнения действия США и союзников будут восприняты как ещё одна агрессия против арабов и мусульман. Враждебность простых людей по отношению к США и так сильна из-за Газы, а теперь она будет ещё больше. Николай Сурков Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН

— На уровне правительств недовольство политикой Вашингтона тоже усилится. Арабские страны, даже такие близкие союзники, как Саудовская Аравия и ОАЭ, давно считают, что США своими действиями только дестабилизируют регион и подставляют партнёров. Так что для американцев последствия будут негативными в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Да и угрозу судоходству в Красном море они вряд ли устранят. Наоборот, только спровоцируют более агрессивные действия хуситов, — говорит Сурков.

Что означает конфликт с Йеменом для России

Для интересов России непосредственной угрозы нет, отмечают эксперты. По мнению Николая Суркова, любой удар по престижу США или втягивание Америки в новые кризисы на Ближнем Востоке с высокой вероятностью усилят так называемое "имперское перенапряжение" и ослабят Америку.

— Американские удары пока наносятся по тем военным объектам, о которых хорошо известно. Но хуситы имеют большой опыт выживания в условиях перманентных налётов и бомбардировок со стороны Саудовской Аравии. Так что они были готовы к такому сценарию. А сил и ресурсов для масштабной наземной операции у США в регионе нет, — отмечает Сурков.

Страшные последствия ударов по Йемену

В случае расширения географии боевых действий в Йемене конфликт вызовет каскадный резонанс, что может привести если не к непредвиденным последствиям, то к крайне нежелательным для всех государств не только региона, но и мира, полагает Василий Останин-Головня.

Йеменские хуситы выступают против геноцида Газы. Фото © Shutterstock

На Ближнем Востоке многие государства тесно связаны с друг другом — это как минимум добыча и экспорт энергоресурсов, максимум — судоходство в Красном море, которое является одной из важнейших транспортно-логистических артерий мировой экономики.

В итоге, если конфликт не выйдет за границы Йемена, то это может разделить страну на Север и Юг — два государства, как было в 80-е годы прошлого века. В случае более широкой эскалации ситуация грозит колоссальными последствиями: это может быть срыв процесса договорённостей между двумя главными антагонистами региона — Саудовской Аравией и Ираном — и послужит началом военных действий. Василий Останин-Головня Востоковед, научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН

— Если Йемен будет разрушен окончательно как государство, то это может стать новой точкой кипения, куда ринутся различные террористические группировки и радикалы со всего мира, — добавляет Останин-Головня.

Авторы Елена Стафеева