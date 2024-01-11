СБ ООН принял резолюцию США по Красному морю и отклонил российские поправки к ней
В СБ ООН приняли резолюцию США с осуждением атак хуситов на суда в Красном море
Страны-участники Совета безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) в очередной раз обсудили ситуацию, связанную с атаками хуситов на суда в Красном море. По итогам заседания была принята резолюция с осуждением подобных действий йеменских мятежников из движения "Ансар Аллах", представленная делегацией из Соединённых Штатов.
В итоге за реализацию этого документа проголосовали 11 членов Совбеза Всемирной организации. Четыре государства, в число которых вошли Россия, Алжир и Китай, воздержались.
Стоит отметить, что до этого в СБ ООН не приняли российские поправки к тексту этого документа. В них Москва предложила три поправки, одна из которых предлагала добавить в резолюцию упоминание обострения палестино-израильского конфликта в качестве конфликта, способствующего региональной напряжённости.
В последние месяцы в Красном море участились атаки на коммерческие корабли, которые спровоцировали США начать операцию "Страж процветания". При этом американский флот уже предупредили о недостижимости победы над хуситами. Одно из серьёзных столкновений американцев и хуситов произошло в ночь на 2 января. Как сообщали местные средства массовой информации, хуситы запустили две крылатые ракеты по военному кораблю ВМС США, но ни одна из них не достигла цели. До этого события йеменские повстанцы захватили несколько судов в Красном море, после чего Пентагон отправил ударную группу с атомным авианосцем Dwight D. Eisenhower в Аденский залив.
t.me / Постпредство России при ООН