СБ ООН принял резолюцию США по Красному морю и отклонил российские поправки к ней

Страны-участники Совета безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) в очередной раз обсудили ситуацию, связанную с атаками хуситов на суда в Красном море. По итогам заседания была принята резолюция с осуждением подобных действий йеменских мятежников из движения "Ансар Аллах", представленная делегацией из Соединённых Штатов.

В итоге за реализацию этого документа проголосовали 11 членов Совбеза Всемирной организации. Четыре государства, в число которых вошли Россия, Алжир и Китай, воздержались.