США вновь объявили йеменских хуситов террористами
США снова объявили движение хуситов "Ансар Аллах" террористической организацией
США вернули движение хуситов "Ансар Аллах" в список террористических организаций. Обложка © Getty Images / Mohammed Hamoud
Американские власти повторно включили в перечень террористических организаций мятежное движение Йемена "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сказала на брифинге для журналистов высокопоставленный представитель администрации США.
"В ответ на эти продолжающиеся и усиливающиеся атаки <…> США вносят движение "Ансар Аллах", более широко известное как хуситы, в перечень террористических организаций", — подчеркнула она.
По её словам, хуситы проигнорировали предупреждения и дипломатические усилия США, продолжив совершать атаки в Красном море. Первоначально "Ансар Аллах" был признан террористическим движением американским президентом Дональдом Трампом в январе 2021 года. Однако следующий лидер страны Джо Байден отменил это решение из гуманитарных соображений.
Ранее Лайф писал о бомбардировках Йемена со стороны США и их союзников, которые начались ночью 12 января в ответ на захваты хуситами кораблей в Красном море. В последующие дни американские атаки продолжились. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США и Великобритания, нанеся удары по территории Йемена, нарушили недавно принятую резолюцию Совбеза Всемирной организации по Красному морю.