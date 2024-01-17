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США вновь объявили йеменских хуситов террористами

США снова объявили движение хуситов "Ансар Аллах" террористической организацией

17 января, 16:25
США вернули движение хуситов "Ансар Аллах" в список террористических организаций. Обложка © Getty Images / Mohammed Hamoud

США вернули движение хуситов "Ансар Аллах" в список террористических организаций. Обложка © Getty Images / Mohammed Hamoud

Американские власти повторно включили в перечень террористических организаций мятежное движение Йемена "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сказала на брифинге для журналистов высокопоставленный представитель администрации США.

"В ответ на эти продолжающиеся и усиливающиеся атаки <…> США вносят движение "Ансар Аллах", более широко известное как хуситы, в перечень террористических организаций", — подчеркнула она.

По её словам, хуситы проигнорировали предупреждения и дипломатические усилия США, продолжив совершать атаки в Красном море. Первоначально "Ансар Аллах" был признан террористическим движением американским президентом Дональдом Трампом в январе 2021 года. Однако следующий лидер страны Джо Байден отменил это решение из гуманитарных соображений.

Кто такие йеменские хуситы и почему они воюют с США и Британией: История и идеология движения
Кто такие йеменские хуситы и почему они воюют с США и Британией: История и идеология движения

Ранее Лайф писал о бомбардировках Йемена со стороны США и их союзников, которые начались ночью 12 января в ответ на захваты хуситами кораблей в Красном море. В последующие дни американские атаки продолжились. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США и Великобритания, нанеся удары по территории Йемена, нарушили недавно принятую резолюцию Совбеза Всемирной организации по Красному морю.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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