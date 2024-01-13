Байден назвал хуситов "террористической группировкой" и пригрозил им повторить удары
Байден пригрозил хуситам повторными ударами в случае продолжения атак на корабли
Соединённые Штаты готовы повторить бомбардировку йеменских хуситов, заявил американский лидер Джо Байден. Такой сценарий станет реальностью в том случае, если повстанцы не оставят в покое корабли, следующие через Красное море. Слова главы государства приводит пресс-служба Белого дома.
"Мы обязательно ответим хуситам, если они продолжат своё возмутительное поведение", — пригрозил Байден.
По данным Reuters, президент США не выбирал выражения, обсуждая ночную бомбардировку. Так, политик назвал хуситов "террористической группировкой".
Напомним, авиация США и Британии при поддержке флота ударила по Йемену в ночь на пятницу. Байден назвал атаку оборонительной. По мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, бомбардировкой хуситов Вашингтон пытается отвлечь внимание от Украины.