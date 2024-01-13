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12 января, 21:48

Байден назвал хуситов "террористической группировкой" и пригрозил им повторить удары

Байден пригрозил хуситам повторными ударами в случае продолжения атак на корабли

Соединённые Штаты готовы повторить бомбардировку йеменских хуситов, заявил американский лидер Джо Байден. Такой сценарий станет реальностью в том случае, если повстанцы не оставят в покое корабли, следующие через Красное море. Слова главы государства приводит пресс-служба Белого дома.

"Мы обязательно ответим хуситам, если они продолжат своё возмутительное поведение", — пригрозил Байден.

По данным Reuters, президент США не выбирал выражения, обсуждая ночную бомбардировку. Так, политик назвал хуситов "террористической группировкой".

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Напомним, авиация США и Британии при поддержке флота ударила по Йемену в ночь на пятницу. Байден назвал атаку оборонительной. По мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, бомбардировкой хуситов Вашингтон пытается отвлечь внимание от Украины.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Илья Пушкарев
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