Кто такие йеменские хуситы и почему они воюют с США и Британией: История и идеология движения Почему американские удары не испугали йеменских повстанцев, как долго продлится противостояние в Красном море и что это будет означать для России и мира. 15 января, 21:43 Кто такие йеменские хуситы и почему они воюют с США и Британией. Обложка © Getty Images / Mohammed Hamoud

Ракетный удар, нанесённый в ночь на 12 января США и Великобританией по Йемену из-за захвата йеменскими повстанцами торговых судов в Красном море, не создал новой горячей точки на карте мира. Такой точкой Йемен уже был на протяжении как минимум последних десяти лет. Именно столько длится там гражданская война между поддерживаемыми Ираном повстанцами — хуситами, фактически захватившими власть в стране, и сторонниками свергнутого правительства, поддерживаемыми Саудовской Аравией и Объединёнными Арабскими Эмиратами.

Но если раньше йеменский конфликт оставался где-то на втором плане на фоне российско-украинского и палестинско-израильского противостояния, то нанесённый удар вывел его на первые полосы мировых СМИ, поскольку, по мнению экспертов, может спровоцировать новую большую войну на Ближнем Востоке. "Опасность большой войны в регионе с участием Ирана возрастает: действия американцев становятся всё более провокационными. Они дразнят Тегеран с каждым разом всё агрессивнее, и удержаться на грани тут будет очень сложно", — считает политолог Елена Супонина.

Кто такие йеменские хуситы простыми словами и какие цели они преследуют

Хуситы, или организация "Ансар Аллах", что в переводе на русский означает "Партизаны Бога". Фото © Getty Images / Mohammed Hamoud

Хуситы, или организация "Ансар Аллах", что в переводе на русский означает "Партизаны Бога", — это йеменская военизированная группировка мусульман-шиитов, сторонников одного из шиитских течений — зейдитского мазхаба. От традиционных шиитов их отличает то, что, согласно их верованию, духовным лидером — то есть имамом — может быть только мусульманин из рода Али, а не любой потомок Пророка, как принято считать у шиитов.

История образования движения

Организация была создана в 1994 году самопровозглашённым шейхом Хусейном аль-Хуси, в честь которого её сторонников и стали называть хуситами. Она боролась с действовавшим тогда президентом страны Али Абдаллой Салехом, обвиняя его в коррупции и дискриминации последователей зейдитского масхаба.

Идеология хуситов

В 2004 году Хусейн аль-Хуси объявил себя духовным лидером движения и провозгласил основные его лозунги: "Аллах велик. Смерть США. Смерть Израилю. Проклятие иудеям и победа ислама". Он обвинил правительство в тесных связях с США и призвал к его свержению.

Хуситы обвиняют власти Йемена в дискриминации шиитов-зейдитов и стремятся к возрождению зейдитского имамата, а также к предоставлению большей автономии северной провинции Саада. В ответ на эти действия правительство Йемена обвиняет хуситов в том, что они пользуются поддержкой Ирана и стремятся расширить влияние шиизма в регионе.

Хуситы выступают против Америки и Израиля и считают себя частью "оси сопротивления", возглавляемой Ираном. Они ввели строгий исламский порядок на территориях под своим контролем и продолжают поддерживать антиизраильскую и антиамериканскую позицию​​.

Состав и численность

На сегодняшней день из примерно 31 миллиона человек, проживающих в Йемене, хуситы составляют около трети. На начало конфликта с правительством они мобилизовали около 100 тысяч повстанцев, противостоявших правительственным войскам Йемена (66 тысяч военнослужащих) и саудовским войскам (100 тысяч военнослужащих).​​ Боевое крыло организации в настоящее время насчитывает свыше 200 тысяч членов. Руководит движением брат его основателя Абдул-Малик аль-Хуси.

Хуситы сегодня

Если кто-то полагает, что йеменские повстанцы представляют собой толпу нищих оборванцев в сандалиях на босу ногу, вооружённых кривыми йеменскими кинжалами джамбо, то он глубоко заблуждается. В настоящее время это хорошо организованная, обученная и располагающая современным вооружением сила.

В первую очередь речь идёт о ракетном вооружении. Хуситы имеют противокорабельные ракеты "Нур" с дальностью поражения 120 километров и "Кадер" ("Гадер") дальностью 200 километров, квазибаллистические "Халидж Фарс" с дальностью 300 километров, а также противокорабельные "Аль-Бар аль-Ахмар" и "Фаджр-4CL". Есть данные, что армия хуситов "Ансар Аллах" располагает некоторым количеством советских ЗРК 9K31 "Стрела-1", а также тактическими ракетными комплексами "Точка" (SS 21 Scarab) и баллистическими ракетам Р-17 (Scud-B), захваченными у регулярных сил Йемена в 2014–2015 годах.

После уничтожения большинства зенитных установок хуситов Саудовской Аравией в 2018 году повстанцы с помощью Ирана начали устанавливать зенитные управляемые ракеты на грузовиках. Также, по некоторым данным, Иран осуществляет поставку "Ансар Аллах" и противокорабельных ракет китайского производства C 801, которые размещаются на немногочисленных катерах и автомобильных пусковых установках.

Также хуситы утверждают, что они самостоятельно производят крылатую ракету "Кудс-1" наземного базирования с системой навигации и турбореактивным двигателем TJ-100, максимальная дальность которой неизвестна. Армия хуситов "Ансар Аллах" показала эту ракету в 2018 году. В 2019 году хуситы анонсировали выпуск ракеты класса "земля – земля" "Бадр" (Badr-F), особенностью которой является подрыв осколочно-фугасной боевой части на высоте 20 метров. Ракета имеет дальность 160 километров и по сути представляет из себя реактивный управляемый снаряд. Такой тип боеприпасов массово использует ХАМАС.

Противостояние хуситов и властей Йемена

В 2004 году власти попытались арестовать самопровозглашённого духовного лидера "Ансар Аллах", что привело к вооружённым столкновениям армии и хуситов, которые переросли в гражданскую войну. В ходе вооружённого противостояния с правительственными войсками Хусейн аль-Хуси погиб, и движение возглавил его брат Абдул Малик аль-Хуси.

Восстание, начавшееся в 2004 году, удалось подавить только через шесть лет и лишь благодаря вмешательству Саудовской Аравии, которая поддержала йеменское правительство. В феврале 2010 года власти Йемена и хуситы заключили перемирие.

Уличная фреска с изображением лидера движения хуситов ("Ансар Аллах") Абдул-Малика аль-Хуси после того, как он принял участие в организованной акции протеста в знак солидарности с палестинцами и против недавно созданной морской коалиции во главе с США, 22 декабря 2023 года, Сана, Йемен. Фото © Getty Images / Mohammed Hamoud

Приход хуситов к власти

В 2011 году под влиянием "арабской весны" революция началась и в Йемене: хуситы потребовали отставки действующего правительства. Они значительно расширили своё влияние на севере Йемена и начали вооружённую борьбу не только против правительственных войск, но и против других политических и военных сил, включая партию "Аль-Ислах", конфедерацию племён хашидов, боевиков "Аль-Каиды"* и группировку "Ансар аш-Шариа"​​. В 2011 году президент Али Абдалла Салех ушёл в отставку, однако новое правительство также не устроило хуситов и противостояние продолжилось.

К середине 2014 года хуситы захватили несколько районов столицы Йемена Саны, а в 2015 году полностью взяли под контроль город, заставив действующего президента бежать из страны. С тех пор хуситы контролируют столицу и значительную часть Йемена.

Конфликт с Саудовской Аравией, Израилем и США

Саудовская Аравия совместно с Арабскими Эмиратами и другими арабскими странами попытались провести интервенцию и вернуть законного президента к власти, но хуситы отбили их атаки. В помощи Йемену обвиняли Иран — Саудовская Аравия считала, что Тегеран поставляет оружие хуситам. Власти Ирана отрицали причастность к конфликту. В 2018 году под эгидой ООН стороны договорились о прекращении огня, но уже через год боевые действия возобновились. В 2019 году Арабские Эмираты сократили военное присутствие в Йемене из-за противостояния США и Ирана.

В 2021 году президент США Джо Байден объявил о том, что Америка прекращает поддержку наступательных операций на Йемен и выступает за мирное решение конфликта. Тем не менее военные действия между захватившими власть хуситами и арабскими странами продолжаются до сих пор.

После обострения конфликта между Израилем и Палестиной хуситы выступили в поддержку движения ХАМАС. В начале они пытались запускать ракеты и дроны по Израилю. Но эти действия заметных результатов не принесли. Однако неудача хуситов не обескуражила. Они заявили, что не пропустят связанные с Израилем суда через Баб-эль-Мандебский пролив. Этот ход стал более успешным. По заявлению американцев, хуситы атаковали более 20 кораблей в Красном море. В ответ на этот ощутимый удар по торговле Соединённые Штаты направили в регион свои морские боевые соединения. А 12 и 13 января нанесли удары по складам оружия, аэродромам и радарам ПВО хуситов.

Декларируемой целью ракетной атаки стало устрашение хуситов с целью заставить их отказаться от обстрелов направляющихся в Израиль судов. Однако, судя по заявлениям самих йеменских повстанцев, эффект оказался скорее обратным ожидаемому. "Мы не прекратим атаки, пока вы не уйдёте из региона, и мы не прекратим топтать вас, пока не увидим вас униженными. Йемен сейчас преподаёт Британии и Америке урок на море", — заявил член военного руководства хуситов генерал-майор Джахаф Абдулсалам. То есть самих хуситов американские удары не испугали. А вот у их партнёров в регионе теперь появился весомый повод для опасений, поскольку атака на хуситов может привести к дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

Рекламный щит с изображением эсминцев военно-морских сил зарубежных стран, включая США и Великобританию, и надписью "Военно-морская коалиция будет побеждена", 31 декабря 2023 года, Сана, Йемен. Фото © Getty Images / Mohammed Hamoud

— Одним из последствий этой атаки может стать то, что Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты вновь станут целями ударов со стороны хуситов. Хуситы не могут напрямую ответить западной коалиции, которая бомбит их с кораблей и подводных лодок, зато могут ответить их партнёрам на Ближнем Востоке. Так что эскалация в регионе вполне возможна, — заявил Лайфу научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока Института научной информации по общественным наукам РАН Данила Крылов.

Как в России относятся к хуситам

Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену, назвав их незаконными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. "С точки зрения международного права они являются нелегитимными. Вот какова наша позиция", — сказал он.

Песков пояснил, что буквально накануне удара по Йемену, 11 января, Совет Безопасности ООН принял проект резолюции США, в котором содержалось осуждение атак йеменских хуситов на международные суда в Красном море и требование их прекращения. Документ поддержали 11 стран, четверо членов Совбеза, в том числе Россия, при голосовании воздержались.

Москва предлагала внести в проект поправки, в которых в том числе упоминается конфликт Израиля и ХАМАС, однако это предложение отклонили. "Мы воздержались. И страны, которые нанесли удар, они пытались под свои действия подвести международную правовую основу. Эта попытка не увенчалась успехом, ибо принятая резолюция не предоставляет никакого права наносить удары", — отметил Песков.

А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале высказалась более резко. "Авиаудары США по Йемену — очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей", — написала она.

Отношение же к хуситам в целом в Москве весьма прагматично. Россия активно участвует в переговорах по прекращению гражданской войны в стране, однако не высказывается однозначно в поддержку какой-либо из противоборствующих сторон. Что вполне может быть объяснимо хотя бы с точки зрения сохранения хороших отношений с партнёрами Москвы в регионе — Ираном, поддерживающим хуситов, и Саудовской Аравией, поддерживающей правительственные войска. Тем не менее в главном позиция Кремля вполне определённая: Россия за принятие всех необходимых мер для урегулирования конфликта и прекращения боевых действий в этой стране.

* Организация, запрещённая в России.

Авторы Владимир Дюжий