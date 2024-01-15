Хуситы ракетами атаковали американский эсминец над Красным морем

Американский эсминец Laboon сбил противокорабельную баллистическую ракету, запущенную хуситами с территории Йемена. Об этом на странице в соцсети X сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ).

"По американскому эсминцу Laboon (DDG 58), который действовал в южной части Красного моря, была выпущена противокорабельная крылатая ракета. Ракета была сбита вблизи побережья [провинции] Ходейда", — сказано в сообщении.