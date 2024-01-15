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15 января, 04:00

Хуситы ракетами атаковали американский эсминец над Красным морем

СЕНТКОМ: Эсминец США сбил ракету, летевшую из Йемена над Красным морем

Американский эсминец Laboon сбил противокорабельную баллистическую ракету, запущенную хуситами с территории Йемена. Об этом на странице в соцсети X сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ).

"По американскому эсминцу Laboon (DDG 58), который действовал в южной части Красного моря, была выпущена противокорабельная крылатая ракета. Ракета была сбита вблизи побережья [провинции] Ходейда", — сказано в сообщении.

Был ли нанесён ущерб и есть ли пострадавшие, пока не известно.

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Как писал Лайф, бомбардировки Йемена со стороны США и их союзников начались ночью 12 января. Под ударом оказались военные объекты хуситов в столице страны Сане и на окраине государства. Американский лидер Джо Байден назвал действия Штатов оборонительными, пообещав повторить налёт в случае, если мятежники не прекратят захваты кораблей в Красном море, которые начались после обострения палестино-израильского конфликта. В следующую ночь случился новый удар, его целью стал радар. 13 января военно-морскую базу хуситов атаковали в третий раз. 14 декабря в северной части йеменской провинции Ходейда был совершён удар по объекту, принадлежащему хуситам, но США заявили о непричастности к атаке.

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Wikipedia / Chief Journalist Dave Fitz

Анатолий Симоненко
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