США заявили о нежелании конфликта с хуситами и нанесли очередной удар

Объект движения "Ансар Аллах" (хуситы) в северной части йеменской провинции Ходейда подвергся удару. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на местные источники.

По данным журналистов, объект находится в горах в округе Аль-Лухейя. Информации о возможных пострадавших и разрушениях не приводится. В свою очередь контролируемый хуситами телеканал Al Masirah сообщает, что удар нанесли американские и британские военные самолёты.

Тем временем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США готовы к возможному ответному удару хуситов.

"Я думаю, с нашей стороны было бы чрезмерно оптимистичным считать, что не могло бы или не может быть какого-то ответного удара хуситов. Мы следим за этим очень внимательно. Мы приняли необходимые меры предосторожности в регионе, чтобы быть готовыми в случае таких атак", — заявил он в эфире телеканала CBS.