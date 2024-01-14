США заявили о нежелании конфликта с хуситами и нанесли очередной удар
Sky News Arabia: По объекту хуситов в провинции Ходейда нанесён удар
Объект движения "Ансар Аллах" (хуситы) в северной части йеменской провинции Ходейда подвергся удару. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на местные источники.
По данным журналистов, объект находится в горах в округе Аль-Лухейя. Информации о возможных пострадавших и разрушениях не приводится. В свою очередь контролируемый хуситами телеканал Al Masirah сообщает, что удар нанесли американские и британские военные самолёты.
Тем временем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США готовы к возможному ответному удару хуситов.
"Я думаю, с нашей стороны было бы чрезмерно оптимистичным считать, что не могло бы или не может быть какого-то ответного удара хуситов. Мы следим за этим очень внимательно. Мы приняли необходимые меры предосторожности в регионе, чтобы быть готовыми в случае таких атак", — заявил он в эфире телеканала CBS.
Также он уверяет, что Белый дом не стремится к конфликту с йеменским движением, а просто пытается прекратить нападения на суда в Красном море.
Напомним, бомбардировки Йемена со стороны США и их союзников начались ночью 12 января. Под ударом оказались военные объекты хуситов в столице страны Сане и на окраине государства. Президент США Джо Байден назвал действия Штатов оборонительными, пообещав повторить налёт в случае, если мятежники не прекратят захваты кораблей в Красном море, которые начались после обострения палестино-израильского конфликта. Россия осудила действия Вашингтона и Лондона, а ООН увидела в произошедшем угрозу эскалации ближневосточного конфликта. В следующую ночь случился новый удар: его целью стал радар. Накануне военно-морскую базу хуситов атаковали в третий раз.
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