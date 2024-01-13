Захарова задалась вопросом, какая статья в Уставе ООН оправдывает атаку на Йемен
В Уставе ООН сложно найти статью, оправдывающую удары США и их союзников по Йеменской Республике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова президента США Джо Байдена в письме Конгрессу о том, что атаки соответствовали международному праву и уставу всемирной организации.
"Хотелось бы понять, по какой статье Устава ООН действовали США и Британия", — написала она в телеграм-канале.
Напомним, США и союзники атаковали Йемен в ночь на 12 января, удары были нанесены в рамках операции "Страж процветания". Американская сторона выпустила более ста снарядов по военным и производственным объектам. Цели атаки были достигнуты, заверили чиновники. Президент США Джо Байден официально подтвердил, что отдал приказ нанести удары по Йемену, отметив, что это прямой ответ на нападения на международные морские суда в Красном море. По данным мятежного движения "Ансар Аллах", всего в стране прогремело 73 взрыва, их жертвами стали пять членов группировки. В России осудили удары по Йеменской Республике и запросили срочное заседание Совбеза ООН. В МИД Йемена пообещали, что Вашингтон и Лондон заплатят за агрессию.
Telegram / Мария Захарова