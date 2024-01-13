Захарова задалась вопросом, какая статья в Уставе ООН оправдывает атаку на Йемен

В Уставе ООН сложно найти статью, оправдывающую удары США и их союзников по Йеменской Республике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова президента США Джо Байдена в письме Конгрессу о том, что атаки соответствовали международному праву и уставу всемирной организации.