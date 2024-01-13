Военная база хуситов подверглась новому удару

По военно-морской базе йеменских хуситов поблизости от портового города Ходейда на берегу Красного моря был нанесён авиаудар. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в силовых структурах.

О звуках взрывов в Ходейде сообщают и другие СМИ. Так, телеканал Sky News Arabia передаёт, что атака пришлась по военному объекту хуситов в районе Аль-Катиб, откуда ранее сегодня был произведён пуск ракеты в сторону Красного моря.