Военная база хуситов подверглась новому удару
Al Arabiya: По военно-морской базе хуситов в Ходейде нанесли авиаудар
По военно-морской базе йеменских хуситов поблизости от портового города Ходейда на берегу Красного моря был нанесён авиаудар. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в силовых структурах.
О звуках взрывов в Ходейде сообщают и другие СМИ. Так, телеканал Sky News Arabia передаёт, что атака пришлась по военному объекту хуситов в районе Аль-Катиб, откуда ранее сегодня был произведён пуск ракеты в сторону Красного моря.
Напомним, военные США и Великобритании в ночь на 12 января нанесли массовые удары по Йемену в столице и на окраине. Их целью были военные объекты хуситов. Президент страны Джо Байден назвал атаку оборонительной, пообещав повторить налёт, если мятежники не прекратят атаковать корабли в Красном море. Следующей ночью удары повторились.
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