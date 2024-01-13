Регион

Уведомления отключены

13 января, 16:58

Военная база хуситов подверглась новому удару

Al Arabiya: По военно-морской базе хуситов в Ходейде нанесли авиаудар

По военно-морской базе йеменских хуситов поблизости от портового города Ходейда на берегу Красного моря был нанесён авиаудар. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в силовых структурах.

О звуках взрывов в Ходейде сообщают и другие СМИ. Так, телеканал Sky News Arabia передаёт, что атака пришлась по военному объекту хуситов в районе Аль-Катиб, откуда ранее сегодня был произведён пуск ракеты в сторону Красного моря.

В Пентагоне объяснили, зачем США ударили по столице Йемена второй день подряд
В Пентагоне объяснили, зачем США ударили по столице Йемена второй день подряд

Напомним, военные США и Великобритании в ночь на 12 января нанесли массовые удары по Йемену в столице и на окраине. Их целью были военные объекты хуситов. Президент страны Джо Байден назвал атаку оборонительной, пообещав повторить налёт, если мятежники не прекратят атаковать корабли в Красном море. Следующей ночью удары повторились.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
  • Новости
  • йемен
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров