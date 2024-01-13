США и Британия нанесли новый авиаудар по столице Йемена
Бомбардировщики США и Великобритании совершили повторный авианалёт на столицу Йемена. Сана оказалась под ударами в ночь на субботу. Об этом сообщил местный телеканал Al-Masirah.
Очередную атаку на позиции повстанческого движения "Ансар Аллах" в интервью Reuters подтвердили американские чиновники, не приведя подробностей. На опубликованных из Йемена кадрах видно, что город озаряют вспышки взрывов.
США и Британия нанесли новые авиаудары по столице Йемена. Видео © X / Sulaiman Ahmed
Напомним, что бомбардировки Йемена начались ночью 12 января. Под ударом оказались военные объекты хуситов в столице и на окраине государства. Американский лидер Джо Байден назвал атаку оборонительной, пообещав повторить налёт в случае, если мятежники не прекратят захватывать корабли в Красном море. Россия осудила действия Вашингтона и Лондона, а ООН увидела в произошедшем угрозу эскалации ближневосточного конфликта.
X / Sulaiman Ahmed