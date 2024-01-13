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13 января, 01:50

США и Британия нанесли новый авиаудар по столице Йемена

Бомбардировщики США и Великобритании совершили повторный авианалёт на столицу Йемена. Сана оказалась под ударами в ночь на субботу. Об этом сообщил местный телеканал Al-Masirah.

Очередную атаку на позиции повстанческого движения "Ансар Аллах" в интервью Reuters подтвердили американские чиновники, не приведя подробностей. На опубликованных из Йемена кадрах видно, что город озаряют вспышки взрывов.

США и Британия нанесли новые авиаудары по столице Йемена. Видео © X / Sulaiman Ahmed

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Напомним, что бомбардировки Йемена начались ночью 12 января. Под ударом оказались военные объекты хуситов в столице и на окраине государства. Американский лидер Джо Байден назвал атаку оборонительной, пообещав повторить налёт в случае, если мятежники не прекратят захватывать корабли в Красном море. Россия осудила действия Вашингтона и Лондона, а ООН увидела в произошедшем угрозу эскалации ближневосточного конфликта.

Обложка ©

X / Sulaiman Ahmed

Илья Пушкарев
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