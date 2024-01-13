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13 января, 00:14

Небензя: Ответственность за катастрофу на Ближнем Востоке ляжет на США

Ближний Восток оказался в шаге от катастрофы, по сравнению с которой нынешние конфликты "покажутся цветочками". Ответственность за эту трагедию будет лежать на Соединённых Штатах и их союзниках, уверен постпред России в ООН Василий Небензя.

Выступая на созванном Москвой заседании Совета Безопасности, дипломат напомнил, что опрометчивые шаги Вашингтона, вызванные стремлением удовлетворить свои корыстные интересы, сводят на нет многолетние усилия по урегулированию ситуации в регионе. Удары американской авиации по Йемену "знакомы до боли", так как подобную картину международное сообщество давно наблюдает в секторе Газа, подчеркнул он.

"На Ближнем Востоке складывается катастрофическая ситуация. Если эскалация продолжится, то весь регион Ближнего Востока может столкнуться с катастрофой, по сравнению с которой всё происходящее до этого покажется цветочками. Потерянные жизни и разрушенные судьбы людей будет не сосчитать. И вся полнота ответственности за это ложится на США и их пособников", — произнёс Небензя.

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Аналогичное заявление ранее сделали в офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. По словам его представителя Стефана Дюжаррика, бомбардировка Йемена может обернуться эскалацией ближневосточного конфликта.

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UN Photo / Manuel Elías

Илья Пушкарев
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